Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της Κιμ Καρντάσιαν έγινε viral - «Φαίνεται από το διάστημα»

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν έδειξε καμία αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στην έπαυλή της στο Λος Άντζελες. Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας έδωσε μία... γεύση από τον στολισμό που έκανε στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού της, που μοιάζει να είναι βγαλμένος από παραμύθι.

Τα δεκάδες δέντρα που βρίσκονται στην μπροστινή αυλή της ήταν στολισμένα με χιλιάδες λαμπάκια από τον κορμό μέχρι την κορυφή, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι «It's Beginning to Look a Lot Like Christmas».

Τα σχόλια για τον στολισμό στο σπίτι της Κιμ Καρντάσιαν έπεσαν βροχή στα σόσιαλ μίντια.

«Το σπίτι της Κιμ φαίνεται από το διάστημα» έγραψε ενας, «χρειάζομαι γυαλιά ηλίου για το σπίτι της Κιμ» έγραψε ένας άλλος.

Kim Kardashian’s yard Christmas decorations in new video. [HD] ❤️‍🔥 pic.twitter.com/6QCVW8kkmh — FLAMIN’ POP! (@FlaminPop) November 27, 2023

Kim Kardashian shows off over-the-top Christmas light display outside $60 million mansion https://t.co/OxxdeMC1fR pic.twitter.com/Tu07A2fNa7 — Page Six (@PageSix) November 27, 2023