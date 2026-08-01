Η διπλή καραμπόλα σε ΣΚΑΪ και Open λόγω Καραμήτρου: Τα ονόματα που συμπαρασύρονται

Νωρίτερα αναμένεται να αποχωρήσει από την αρχική συμφωνία που είχε κάνει με το Open η Μίνα Καραμήτρου μετά την οριστική δήλωση της παραίτησής της. Χθες σε πολύ θερμό τόνο η δημοσιογράφος αποχαιρέτησε τον συμπαρουσιαστή της για τη φετινή σεζόν Νίκο Στραβελάκη και το «Δέκα Παντού» καθώς η εκπομπή για την τρέχουσα περίοδο ολοκλήρωσε τον κύκλο της.

Η Μίνα Καραμήτρου πάντως εκφώνησε κανονικά το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Η παραίτηση έγινε οριστική μετά τη υπάρξει συμφωνίας με το κανάλι ώστε η δημοσιογράφος να αξιοποιηθεί σε κάποιο άλλο πόστο πέραν της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ήδη δεχθεί κρούση για συνεργασία από τον ΣΚΑΪ που αναμένεται να σχηματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η πρόταση που φέρεται να έχει κάνει το δίκτυο του Φαλήρου προς τη δημοσιογράφο λέγεται πως αφορά τη συμπαρουσίαση της εκπομπής «Δεκατιανοί» από την οποία αποχώρησε ο Γιάννης Πιτταράς με κατεύθυνση το «Σήμερα» ως νέος παρτενέρ του Δημήτρη Οικονόμου παραμένει όμως ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Τα τελευταία 24ωρα για τη συγκεκριμένη θέση στην ενημερωτική εκπομπή του Σαββατοκύριακου είχε ακουστεί το όνομα της Μαρίας Βούσουλα. Την ίδια ώρα εξελίξεις δρομολογούνται και στο Open, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της τρέχουσας ομάδας του «Δέκα Παντού» αποχωρεί από την εκπομπή και το μαγκαζίνο θα στηθεί εξ’ αρχής τη νέα σεζόν πάντα με κεντρικό παρουσιαστή τον Νίκο Στραβελάκη.

Τα τελευταία 24ωρα διακινείται έντονα το όνομα της Κατερίνας Παπακωστόπουλου ως νέας συμπαρουσιάστριας του Νίκου Στραβελάκη. Η δημοσιογράφος μετακινήθηκε στο Open την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν σε θέση συμπαρουσιάστριας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω».

Αν και τυπικά η ευθύνη της συγκεκριμένης εκπομπής ανήκει στον τομέα του προγράμματος η Κατερίνα Παπακωστοπούλου εξ’ αρχής διατηρούσε άριστη σχέση με τα στελέχη του Ενημερωτικού τομέα και εδώ και μήνες είχαν ξεκινήσει διερευνητικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο συνεργασίας.