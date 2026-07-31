Η τελευταία μέρα της Μίνας Καραμήτρου στο Open - Οι προτάσεις που έχει στα χέρια της

Το «Δέκα Παντού» ήταν μια από τις πλέον επιτυχημένες εκπομπές της φετινής σεζόν όσον αφορά στους πίνακες τηλεθέασης και σε συνάρτηση πάντα με την συνολική θεαματικότητα του Open.

Ωστόσο οι δυστοκίες πίσω από τις κάμερες ήταν πολλές. Οι παραιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε όλα τα επίπεδα ήταν αρκετές και αυτό από μόνο του αποδεικνύει πως οι σχέσεις μεταξύ των συνεργατών δεν ήταν αρμονικές.

Εδώ και καιρό η Μίνα Καραμήτρου είχε εκφράσει την επιθυμία της για μετακίνηση σε άλλο πόστο.

Υπενθυμίζεται πως η δημοσιογράφος ανήκει στο δυναμικό του Open από την πρώτη μέρα της λειτουργίας καθώς ήταν προϊστάμενη στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στη συνέχεια πέρασε και στην παρουσίαση των δελτίων ειδήσεων.

Με τον Νίκο Στραβελάκη γνωρίζονταν πολλά χρόνια καθώς για δεκαετίες είχαν συνεργαστεί στο Mega πριν τη διακοπή της λειτουργίας του σταθμού και την αλλαγή στη συνέχεια ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

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Ωστόσο για λόγους που δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστοί η δημοσιογράφος ζήτησε να αναλάβει από τη νέα σεζόν άλλα καθήκοντα κάτι το οποίο δεν έγινε αποδεκτό.

Αν και το όλο θέμα είναι σε εξέλιξη όλα δείχνουν πως στις 9 Αυγούστου η δημοσιογράφος θα αποχωρήσει από το κανάλι.

Την ίδια στιγμή πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ήδη δεχθεί διερευνητικές κρούσεις συνεργασίας από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς.