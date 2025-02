Η εκπομπή που έσωσε το Netflix και το έκανε την επιχείρηση των 366.000.000.000

Η κορυφαία αυτή τη στιγμή πλατφόρμα στο είδος της, το Netflix, με εκατομμύρια συνδρομητές σε όλον τον κόσμο, εκατομμύρια έσοδα και δικές του παραγωγές, διανύει μια μακρά ιστορία.

Αρχικά, είναι πια γνωστό ότι το Netflix ξεκίνησε την πορεία του το μακρινό 1998, ως υπηρεσία DVD με παραγγελία μέσω ταχυδρομείου, μια ιδέα των Marc Randolph και Reed Hastings.

Ήταν μια εποχή που η ενοικίαση των DVD άνθιζε και κάπως έτσι μέχρι το τέλος του 2002, ο διαδικτυακός ιστότοπος ενοικίασης DVD του Netflix έφτασε σε 700.000 συνδρομητές. Αυτός ο αριθμός είχε αυξηθεί περισσότερο από πέντε φορές έως το 2005, με 3,6 εκατομμύρια πελάτες να πληρώνουν, επομένως υπήρχε σαφής ζήτηση για ενοικίαση DVD.

Unsplash

To Netflix όπως το ξέρουμε και το απολαμβάνουμε όλοι σήμερα, ξεκίνησε το 2007. Τότε μπήκε μπροστά η υπηρεσία ροής (streaming) και το 2011 Netflix έκανε μια σημαντική αλλαγή που σχεδόν "σκότωσε" την επιχείρηση.

Στην πράξη, οι συνδρομές DVD και ροής διαχωρίστηκαν και οι τιμές τους αυξήθηκαν. Ένα πακέτο $10 all-in-one έγινε δύο πακέτα $8, μειώνοντας ουσιαστικά μια αύξηση της τιμής κατά 60% στους πελάτες.

Η αλλαγή εξόργισε τους πελάτες και είχε καταστροφικές επιπτώσεις στην επιχείρηση.

Το Netflix Originals έσωσε την πλατφόρμα

Το Netflix άρχισε να επενδύει πολύ σε δικές του παραγωγές. Μάλιστα για περίπου τρία χρόνια αφιέρωσε χρόνο και χρήμα μόνο σε αυτό.

Η πρώτη πρωτότυπη σειρά του Netflix, το πολιτικό θρίλερ House of Cards, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, κερδίζοντας την αναγνώριση των κριτικών και πολλές υποψηφιότητες για βραβεία.

Ο Jonathan Friedland, επικεφαλής επικοινωνίας της εταιρείας, είχε πει τότε στους New York Times ότι «επειδή έχουμε άμεση σχέση με τους καταναλωτές, ξέρουμε τι αρέσει να παρακολουθούν οι άνθρωποι και αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε πόσο μεγάλο θα είναι το ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη εκπομπή». Και πρόσθεσε: «Ξέραμε ότι μπορούσαμε να βρούμε κοινό για μια σειρά όπως το House of Cards».

Η πλατφόρμα απέκτησε 9,9 εκατομμύρια συνδρομητές τη χρονιά που έκανε το ντεμπούτο της το House of Cards, ανεβάζοντας τα συνολικά της έσοδα σε 35,6 εκατομμύρια.

Σήμερα, περίπου το 55% των σειρών της αποτελείται από πρωτότυπο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των Stranger Things, The Crown, Orange is the New Black και Squid Game.

Squid Game Netflix

Μάλιστα, οι 10 κορυφαίες εκπομπές του Netflix με τη μεγαλύτερη ροή όλων των εποχών είναι όλες δικής του παραγωγής. Το περασμένο καλοκαίρι ήταν από τα καλύτερα στην ιστορία της πλατφόρμας, καθώς απέκτησε επιπλέον 8 εκατομμύρια συνδρομητές, εν μέρει λόγω των επιτυχιών της τρίτης σεζόν του Bridgeton και του βρετανικού θρίλερ Baby Reindeer.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του Ladbible, το Netflix είναι σήμερα μια επιχείρηση με έσοδα που φτάνουν τα 366.000.000.000 δολάρια.