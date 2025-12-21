Η Έλενα Παπαρίζου πίσω στο «The Voice»: «Είμαι καλά και είμαι πίσω»

Πίσω στο πλατό του The Voice επέστρεψε η Έλενα Παπαρίζου για πρώτη φορά μετά την περιπέτεια της υγείας της, που την κράτησε εκτός των γυρισμάτων του talent show για μερικό διάστημα.

Με εμφανώς χαρούμενη διάθεση, φορώντας ένα υπέρλαμπρο μαύρο φόρεμα, η τραγουδίστρια επέστρεψε στη θέση της για τα cross battles του The Voice και φυσικά έλαβε θερμή υποδοχή από τους υπόλοιπους κριτές, τον Γιώργο Καπουτζίδη, αλλά και το κοινό.

«Είμαι καλά και είμαι πίσω! Οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ» είπε αρχικά καθώς ο Κωστής Μαραβέγιας την είχε αντικαταστήσει όσο εκείνη νοσηλευόταν.

«Όπως και σένα, Γιώργο για άλλη μια φορά και εσένα, Πάνο. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ» πρόσθεσε.