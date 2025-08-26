Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και ποζάρει topless σε σκάφος

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της, τα οποία πάντα ενθουσιάζουν τους followers της και αυτό το μαρτυράνε τα κολακευτικά σχόλια που πέφτουν «βροχή» σε κάθε ανάρτησή της.

Χθες Δευτέρα (25/8) η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram αρκετές λήψεις όπου τη βλέπουμε να χαλαρώνει πάνω σε σκάφος, ενώ σε ορισμένες φωτογραφίες η πρωταγωνίστρια του Maestro είναι τόπλες, φορώντας μόνο ένα κοντό σορτς και ένα ψάθινο καπέλο.

Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός δεν έγραψε τίποτα στη λεζάντα της ανάρτησής της παρά χρησιμοποίησε ένα emoji.

Κλέλια Ανδριολάτου | klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | klelia_andriolatou - Instagram

Κλέλια Ανδριολάτου | klelia_andriolatou - Instagram