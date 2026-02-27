Η Ελένη Μενεγάκη σε ρόλο ρεπόρτερ - H ερώτηση στα σόσιαλ και το ανοιχτό κάλεσμα του Σπύρου Σούλη

Η Ελένη Μενεγάκη σε ρόλο ρεπόρτερ, «εισέβαλε» στα σχόλια του Σπύρου Σούλη στα social media, κάνοντάς τον να διαρρεύσει νέες πληροφορίες για την επερχόμενη εκπομπή του.

Όπως γνωρίζουμε ήδη, ο γνωστός παρουσιαστής θα κινηθεί σε γνωστά για αυτό τηλεοπτικά «λιβάδια», αφού η νέα του εκπομπή θα κινείται πάλι γύρω από τις ανακαινίσεις σπιτιών.

Προ ωρών, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε σε ανάρτηση του κ. Σούλη, πιέζοντάς τον για να μας αποκαλύψει πότε ξεκινά η εκπομπή:

«Σπύρο μου αγαπημένε, πότε ξεκινάει η εκπομπή σου;»

Ο Σπύρος Σούλης απάντησε σε φιλικό ύφος, αλλά δεν άφησε να του ξεφύγουν περισσότερα από όσα πρέπει: «Σύντομα Ελένη μου, σύντομα. Θα έρθεις να γκρεμίσουμε κανάν τοίχο;»