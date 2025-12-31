Η Μπέττυ Μαγγίρα καλωσορίζει τη Eurovision στην ΕΡΤ - Πότε θα δούμε τους Έλληνες φιναλίστ

Με την παρουσίαση των 28 καλλιτεχνών που προκρίνονται στους Εθνικούς ημιτελικούς ξεκινά στην ΕΡΤ η διαδικασία της επιλογής τραγουδιού για την επετειακή 70 η Eurovision τον Μάϊο στην Αυστρία. Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 στις 19.00 στην ΕΡΤ1 θα προβληθεί η τρίωρη εκπομπή «Sing for Greece»: Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Οι Φιναλίστ».

Η Μπέττυ Μαγγίρα στη θέση της κεντρικής παρουσιάστριας μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, θα συστήσουν στο κοινό τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει και μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα ακουστούν στον Εθνικό Τελικό του Φεβρουαρίου. Στη βραδιά θα συμμετάσχει και η Klavdia και στο τέλος της θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο. Παρουσιάστρια στους ημιτελικούς θα είναι η Μπέττυ Μαγγίρα και στον τελικό ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Μέσα στον Ιανουάριο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 και το νέο πρότζεκτ «Εκτός Σχεδίου» που φέρει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Ο ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο του σκηνοθέτη καθοδηγώντας τους ηθοποιούς σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια θεατρικών αυτοσχεδιασμών. Για την ομάδα των ηθοποιών έχουν ήδη συμφωνήσει η Φωτεινή Μπαξεβάνη και ο Γιάννης Σαρακατσάνης. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν την προπαραμονή των Χριστουγέννων, έπειτα από αρκετές πρόβες.

«Οι κυρίες του Ρεμπέτικου» είναι ο τίτλος της νέας μουσικής εκπομπής – ντοκιμαντέρ με παρουσιάστρια την Ηρώ Σαϊα που επίσης θα προβληθεί στην ΕΡΤ τον Ιανουάριο. Κάθε επεισόδιο της σειράς φιλοτεχνεί το προφίλ μίας από τις μεγάλες κυρίες του ρεμπέτικου. Ρόζα Εσκενάζυ, Αγγέλα Παπάζογλου, Ρίτα Αμπατζή, Μαρίκα Νίνου, Σωτηρία Μπέλλου, Στέλλα Χασκίλ, Ιωάννα Γεωργακοπούλου και Σεβάς Χανούμ.