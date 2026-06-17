«Η πιο άδικη αποχώρηση»: Η στιγμή του MasterChef 10 που πόνεσε περισσότερο και τι θα συμβεί απόψε 17/6

Η «μητέρα των μαχών» ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης 16/6 με σύσσωμη την μπλε ομάδα να αποχωρεί από το MasterChef 10, παρασύροντας και τους πρώην κόκκινους Ανδρέα και Νίκο. Η κομβική στιγμή που περιμέναμε από την αρχή του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε με μεγάλη συγκίνηση τόσο από πλευράς των παικτών που τους μήνες της συνεργασίας τους είχαν έρθει κοντά, όσο και από πλευράς κριτών που πέρασαν ώρες και ώρες γυρισμάτων μαζί τους δοκιμάζοντας και βαθμολογώντας τα πιάτα τους.

Η Wasan Alhashimi, ο Πέτρος Ελευθεριάδης, ο Ανδρέας Καλαντράνης, ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου και ο Νίκος Ρήγας, αποχώρησαν από το MasterChef 10, αφού η Κόκκινη μπριγάδα κατάφερε να κερδίσει τους περισσότερους πόντους στη διαδικασία της «μητέρας των μαχών»!

Ο Πάνος Τελάλης, ο Φίλιπ Βάκος, ο Χρήστος Μουσιάρης, ο Τάσος Παυλίδης και ο Γιώργος Δημητριάδης, είναι οι πέντε που συνεχίζουν την πορεία τους στον διαγωνισμό, πλέον ως αντίπαλοι, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό του MasterChef 10!

Το αποτέλεσμα όπως ήταν φυσικό ικανοποίησε κάποιους τηλεθεατές και χρήστες του X και κάποιους άλλους τους άφησε δυσαρεστημένους τόσο επί των φετινών κανόνων που περιλάμβαναν την «εξόντωση» 5 μαγείρων μεμιάς όσο με το γεγονός ότι αυτή έθεσε εκτός διαγωνισμού των αγαπημένο παίκτη του κοινού, τον Ανδρέα Καλαντράνη, γνωστό και ως «Μπάτμαν» τη φετινή σεζόν.

Τα σχόλια στο Χ μεταφέρουν ακριβώς το κλίμα:

Συγχαρητήρια στους γονείς του , που έφεραν έναν τέτοιο άνθρωπο στην κοινωνία μας… για τον κυριότερο λόγο ότι έχει αρχές και καλοσύνη 🙏🤍

Ίσως η πιο άδικη στιγμή σε όλα τα #MasterChefGR .. Ο Αντρέας έπρεπε να είναι στους 5 φιναλίστ. — Elena Karousou (@elenakarousou) June 17, 2026

Ο Αντρέας στεναχωρήθηκε τόσο πολύ και τόσο αληθινά γιατί ήταν από τους λίγους που όντως πήγε για την εμπειρία και απολάμβανε τη συμμετοχή του στο παιχνίδι και την παρέα με τους συμπαίκτες του!! Το πιο υπέροχο παιδί φέτος 🩷 #MasterChefGR pic.twitter.com/KxniQx43Lz — a.impossible (@amlmn000) June 16, 2026

#MasterChefGR δεν θα πω η μεγαλύτερη βλακεία αλλά η μεγαλύτερη αδικία...για τα πέντε παιδιά που θα φύγουν... — Αnà (@mana_xristou) June 16, 2026

Ο Ανδρέας παίζει να είναι από τους πιο συμπαθείς παίκτες σε ριάλιτι γενικά! Και ο παίκτης με τη μεγαλύτερη εξέλιξη στο #MasterChefGR



Ανδρέα, πάντα επιτυχίες!!! — MelVenieri (@MelVenieri) June 16, 2026

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Τι θα συμβεί στη συνέχεια στο MasterChef

Απόψε, Τετάρτη 17 Ιουνίου όλα αλλάζουν στο MasterChef 10! Οι μπριγάδες και οι αρχηγοί αποτελούν παρελθόν και δεν υπάρχει, πια, κανένα δίχτυ ασφαλείας. Οι πέντε διαγωνιζόμενοι αγωνίζονται αποκλειστικά για τον εαυτό τους και για την εκπλήρωση του προσωπικού τους ονείρου: μια θέση στον φετινό μεγάλο τελικό.

Όμως, μόνο δύο από αυτούς θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος αυτού του απαιτητικού μαγειρικού ταξιδιού. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 2ος φιναλίστ, που θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ, αλλά και ο επόμενος MasterChef της χώρας, ο οποίος θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Βρισκόμαστε πια και επίσημα στην τελική ευθεία του MasterChef 10 και στα τελευταία μέτρα αυτής της σπουδαίας «μαγειρικής κούρσας», καθώς σε δύο μέρες θα γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι δύο φετινοί φιναλίστ!

Στο τέλος της αποψινής βραδιάς θα μάθουμε ποιος θα είναι ο πρώτος φιναλίστ και ποιος θα είναι ο ένας από τους πέντε που θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό! Όλα θα κριθούν από ένα πιάτο, ίσως το σημαντικότερο που έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Ένα πιάτο που έχουν επιλέξει οι ίδιοι ως τον τελευταίο «μαγειρικό άσσο», που κρατούσαν τόσο καιρό στο μανίκι τους για αυτή την καθοριστική στιγμή.

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν τις προσπάθειες των παικτών. Εκείνος που θα παρουσιάσει το καλύτερο πιάτο θα γίνει και ο πρώτος φιναλίστ του μεγάλου τελικού, ενώ ο διαγωνιζόμενος με την πιο αδύναμη προσπάθεια θα αποχαιρετήσει οριστικά το MasterChef 10.

Ποιος θα πανηγυρίσει την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό και ποιος δεν θα επιστρέψει στο σπίτι του MasterChef 10;