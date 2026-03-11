Masterchef: Γκρέμισε την πόρτα ο Ανδρέας και έγινε meme - Η πιο viral είσοδος!

Η λαχτάρα για νίκη έκανε τον Ανδρέα Καλαντράνη να βιαστεί λίγο περισσότερο στη δοκιμασία του MasterChef και να σπάσει την πόρτα στο πλατό!

Μόλις οι κριτές πάτησαν την κόρνα για να περάσουν οι παίκτες, ο 42χρονος παίκτης που μεγάλωσε στην Ελβετία μπήκε σαν σίφουνας σπρώχνωντας με δύναμη τη σιδερένια πόρτα στο πλατό που με τη φόρα που είχε έσπασε την τζαμαρία.

Ο θόρυβος έκανε τον παίκτη να γυρίσει να κοιτάξει πίσω του βλέποντας τη ζημιά που έκανε, ενώ παίκτες και κριτές κοιτούσαν έκπληκτοι.

«Βλέπω το γυαλί. Τι έκανε ο τύπος; Θα γίνει μασκότ σε όλη την Ελλάδα αυτό το παιδί, δεν υπάρχει», δήλωσε η Μενεξιά.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δεν έχασε την ευκαιρία να τον τρολάρει: «Δεν έχει πεντακοσαρικάκι για τον Ανδρέα», είπε με χιούμορ.

«Ήρθα με δύναμη. Κατάλαβα ότι η πόρτα δεν είναι τόσο σκληρή όσο εγώ. Θα προσπαθήσω τις επόμενες φορές να μπω λίγο πιο ήρεμος μέσα στην κουζίνα», υποσχέθηκε εκείνος.

Διαβάστε ακόμα: MasterChef: Μαλλιά κουβάρια οι Μπλε μετά την ήττα - «Πες έκανα μαλ..., βγάλτε με στον τάκο»

Τα σχόλια στο X για την είσοδο του Ανδρέα στο πλατό

Οι χρήστες του X γέλασαν με την ψυχή τους και βρήκαν ευκαιρία για καινούρια memes. Πρώτος και καλύτερος ο λογαριασμός του MasterChef χρησιμοποίησε την είσοδο του παίκτη για χιουμοριστικά σχόλια.

POV Ανδρέα : Μόλις πάει 16:59 στη δουλειά ενώ σχολάς 17:00 😂 #MasterChefGR — Afroditi (@Afroditi328281) March 10, 2026

Η πιο επική στιγμή της Ελληνικής τηλεόρασης! Αγαπάμε Ανδρέα!#MasterChefGR — Reb (@Rebgr) March 10, 2026

Ρε Ανδρέα είχα ημέρες να γελάσω τόσο τι καλό παιδί που φαίνεσαι! Έκλαψα. Σπάσε την κακή ενέργεια. Είσαι θεός. #masterchefgr — Korina Argyriou (@KorinaArgyriou) March 10, 2026