Η σειρά μυστηρίου που απειλεί να εκθρονίσει το Stranger Things από την κορυφή του Netflix

Το τελευταίο επεισόδιο του Stranger Things σηματοδότησε την έλευση του 2026 με εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο να συντονίζονται στο Netfix για να αποχαιρετήσουν το σύμπαν των Duffer Brothers και τη σειρά που έκλεισε σχεδόν 10 χρόνια διαδρομής, με αφετηρία το πρώτο επεισόδιο τον Ιούλιο του 2016.

Την ίδια στιγμή όμως που πολλοί εκεί έξω συζητούν αν τους άρεσε το τέλος της σειράς ή όχι, υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να συμμετέχουν σε καμία από τις συζητήσεις που αφορούν τη δημοφιλή σειρά που βρίσκεται από την 1η Ιανουαρίου, στην πρώτη θέση της πλατφόρμας. Το Netflix έχει ανεβάσει εδώ και μερικές ημέρες μια νέα δραματική σειρά για αυτούς - αλλά και για όσους ψάχνουν την επόμενη σειρά τους.

Πρόκειται για τη σειρά «Run Away», εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο του γνωστού και αγαπημένου μυθιστοριογράφου του Netflix Χάρλαν Κόμπεν. Πολλές αστυνομικές σειρές της πλατφόρμας είναι διασκευές των βιβλίων του, όχι μόνο γιατί ο Χάρλαν Κομπέν έχει γράψει πράγματι βιβλία που έχουν γίνει best seller, αλλά γιατί το ακόμη καλύτερο στην περίπτωση τόσο του ίδιου όσο και των ανθρώπων του Netflix, είναι ότι τροφοδοτεί την πλατφόρμα με αξιόπιστο υλικό για τις λεγόμενες σειρές που απολαμβάνεις ακόμη κι αν αποσπάται η προσοχή σου από το κινητό.

Δείτε το τρέιλερ:

Το «Run Away» όπως και να έχει, είναι μια σειρά μυστηρίου που θα σου άρεσε να δεις, γι' αυτό και απειλεί να εκθρονίσει το Stranger Things. Δεν μπορούν πολλά να πάνε στραβά, ακόμη κι αν είσαι από τους πιο απαιτητικούς θεατές.

Η υπόθεση ξεδιπλώνεται μέσα από 8 επεισόδια και ακολουθεί έναν πατέρα που ενώ αναζητά την κόρη του, εμπλέκεται σε μια δολοφονία και ανακαλύπτει πράγματα που μπορούν να διαλύσουν οριστικά την οικογένειά του. Κάθε επεισόδιο ολοκληρώνεται με μια ανατροπή που σε κάνει όντως να περιμένεις να δεις τι θα ακολουθήσει στο επόμενο.

Το καστ αποτελούν μεταξύ άλλων οι Τζέιμς Νέσμπιτ, Ρουθ Τζόουνς, Άλφρεντ Ίνοκ, Τρέισι Αν Όμπερμαν και Ίνγκριντ Όλιβερ.