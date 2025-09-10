Η στιγμή που τα επεισόδια στη Γαλλία ξεσπούν live σε σύνδεση του Mega

Στο Παρίσι βρίσκεται ο ανταποκριτής του Mega, Σαράντης Μιχαλόπουλος, ο οποίος κάλυψε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γαλλία μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας, Φρανσουά Μπαϊρού.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ του, ο Σαράντης Μιχαλόπουλος και ο οπερατέρ του Mega μετέδωσαν live τη στιγμή του νέου γύρου έντασης στο Παρίσι, καθώς οι διαδηλωτές ανάβουν φωτοβολίδα.

Ο δημοσιογράφος του Mega, μεταξύ άλλων, είπε πως η κατάσταση μυρίζει «μπαρούτι», αναφέροντας πως οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στη Γάζα: «Όπως διακρίνεται πίσω μου, έχουν αρχίσει να βάζουν φωτιές σε κάδους».

Μεταδίδοντας το σχετικό ρεπορτάζ σε «ζωντανή σύνδεση», ακούγεται μία έκρηξη από κρότου λάμψης με τη Ράνια Τζίμα να λέει: «Σαράντη, προφανώς έχουν αρχίσει οι αναταραχές πίσω σου».