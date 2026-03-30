Just The Two Of Us: Θεαματική άνοδος της τηλεθέασης σε όλα τα κοινά

Ένα από τα πιο δυνατά και συναισθηματικά φορτισμένα live της σεζόν ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, με το Just The Two Of Us να χαρίζει στο τηλεοπτικό κοινό στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε κοινό και τηλεθεατές σε ένα 6ο Live γεμάτο λάμψη, συγκίνηση, ανατροπές και έντονες ερμηνείες.

Το μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτι κατέκτησε για ακόμη ένα Σάββατο την κορυφή της ψυχαγωγίας, σημειώνοντας σημαντικές επιδόσεις στην τηλεθέαση και έντονη παρουσία στα social media.

Θεαματική ήταν η άνοδος σε όλα τα κοινά, παρά τον έντονο ανταγωνισμό της ζώνης, με το πρόγραμμα να καταγράφει μέσο όρο 9,9 % στο σύνολο του κοινού και 8,6% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ στους άντρες 25-44, 13,6 %.

Το peak της βραδιάς άγγιξε το 14,9% στο σύνολο και το 11,5% στο 18-54, με το ανδρικό κοινό 25-44 να εκτοξεύεται στο 23,8% δείχνοντας την ανοδική διείσδυση του show στα εμπορικά κοινά.

Παράλληλα, έστω και για ένα λεπτό, την εκπομπή παρακολούθησαν 1.850.000 τηλεθεατές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προγράμματος.

Την ίδια στιγμή, το hashtag του J2US κατέκτησε την πρώτη θέση στα τηλεοπτικά trends στο X για 8 συνεχόμενες ώρες, με χιλιάδες σχόλια να αποθεώνουν τις εμφανίσεις, τους καλεσμένους και τις ανατροπές της βραδιάς.

Η έναρξη της βραδιάς ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς η εκπομπή τίμησε τη μεγάλη απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλας.

Σε ένα αφιέρωμα γεμάτο σεβασμό και τρυφερότητα, ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε με αγάπη για την μεγάλη ερμηνεύτρια λέγοντας χαρακτηριστικά «δε σε αποχαιρετούμε, αφήνουμε απλά να γίνει η φωνή σου ουρανός» ενώ ο Σταμάτης Φασουλής μίλησε με βαθιά συγκίνηση για την καλή του φίλη, ανακαλώντας στιγμές από τη σπουδαία πορεία και την προσωπικότητά της, δημιουργώντας μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια του show ήταν η μία και μοναδική Άντζελα Δημητρίου, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις τόσο με την εκρηκτική της εμφάνιση στη σκηνή όσο και από τη θέση του guest κριτή.

Με τον αυθεντικό και αφοπλιστικό της λόγο, δεν δίστασε να ασκήσει αυστηρή κριτική στους τραγουδιστές και τους διαγωνιζόμενους. Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και το αδιαμφισβήτητο star quality της, χάρισε στιγμές που ήδη έχουν γίνει θέμα συζήτησης.

Σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς, ο Νίκος Κοκλώνης ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Ποια θυσία» δίπλα στην Άντζελα Δημητρίου, σε ένα ντουέτο που καταχειροκροτήθηκε και ξεχώρισε για τη συναισθηματική του ένταση.

Ξεχωριστή ενέργεια στο show έδωσαν και οι special guest εμφανίσεις! Η Λένα Ζευγαρά μάγεψε με την παθιασμένη της ερμηνεία, ενώ ο Γιώργος Βελισσάρης ξεσήκωσε το κοινό με το γνήσιο λαϊκό του ύφος και την αστείρευτη ενέργειά του.

Στο πλατό παρουσιάστηκε και ο ανερχόμενος τραγουδιστής Λευτέρης Κρίκης, κερδίζοντας τις εντυπώσεις ενώ ο Stan παρουσίασε το νέο του hit για πρώτη φορά.

Στη σκηνή, τα ζευγάρια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά acts αποδεικνύοντας πως δουλεύουν πολύ μέσα στην εβδομάδα στις πρόβες.

Η αγωνία κορυφώθηκε τη στιγμή της αποχώρησης, και το ζευγάρι που συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία από το κοινό και την επιτροπή, ήταν ο Θανάσης Βισκαδουράκης και η Ξένια Βέρρα που αποχαιρέτισαν το παιχνίδι απολαμβάνοντας ένα θερμό χειροκρότημα.

Το J2US συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο τηλεοπτικό πάρτι του Σαββατόβραδου, μια μοναδική εμπειρία με μουσική, χαρά και μεγάλες συγκινήσεις.

