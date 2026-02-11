Καινούργιου για Τούνη: «Μπράβο η κοπέλα, δεν έχει κλέψει από πουθενά και δεν τα έχει με κανέναν γέρο»

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα ρομαντική στιγμή από τη Σαουδική Αραβία, όπου ταξίδεψε με τον σύντροφό της για την επέτειό τους. Το δωμάτιο του ξενοδοχείου ήταν γεμάτο ροδοπέταλα και κόκκινα μπαλόνια, μια έκπληξη που ενθουσίασε την influencer και έγινε αμέσως viral.

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η ομάδα σχολίασε τις αναρτήσεις της Τούνη, με την Κατερίνα Καινούργιου να δίνει μια από τις πιο χαρακτηριστικές τοποθετήσεις της.

Η παρουσιάστρια, βλέποντας το βίντεο με το στολισμένο δωμάτιο, είπε: «Μπράβο. Η αλήθεια είναι, οι άντρες –ακόμα και οι πιο κιμπάρηδες– αυτά δεν τα σκέφτονται εύκολα.»

Στη συνέχεια, θέλησε να τοποθετηθεί πιο γενικά για το πώς αντιμετωπίζει η ίδια τις δημόσιες κρίσεις γύρω από τις influencers:

«Μπράβο η κοπέλα. Δεν έχει κλέψει από πουθενά και συγγνώμη που θα το πω δεν τα έχει με κανέναν γέρο.»

Η φράση αυτή προκάλεσε γέλια στο πάνελ, αλλά η Καινούργιου συνέχισε πιο σοβαρά:

«Το λέω γιατί βλέπουμε πάρα πολλές που ξαφνικά κάνουν ζωάρα και είναι μικρές κοπέλες. Διαφωνώ κάθετα με αυτό. Η Ιωάννα μόνη της τα έχει κάνει. Μπράβο της, της βγάζω το καπέλο.»