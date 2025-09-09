Το «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει για 34ή χρονιά στον ΑΝΤ1: Το trailer με τα νέα πρόσωπα

Με την πρώτη λέξη που λέει όλη η Ελλάδα, το «Καλημέρα Ελλάδα» επιστρέφει για 34ή συνεχή χρονιά από την εμβέλεια του ΑΝΤ1, με μία βασική αλλαγή καθώς ο κύριος παρουσιαστής, Γιώργος Παπαδάκης, αποσύρθηκε από την πρωινή εκπομπή.

Ο ΑΝΤ1 σήμερα κυκλοφόρησε και το τρέιλερ του Καλημέρα Ελλάδα, το οποίο θα απαρτίζεται από νέους παρουσιαστές, τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, και θα κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα (15/9) στις 06:00 το πρωί.

«Όταν ξυπνάει η πόλη, κάποιος έχει ήδη διαβάζει την πρώτη είδηση, έχει προλάβει το σήμερα, έχει αναλύσει το αύριο» ακούγεται στο τρέιλερ, με τον Παναγιώτη Στάθη να καλημερίζει τους συνεργάτες του.

«Η πρωινή εκπομπή που έγραψε ιστορία παραμένει αληθινή από την πρώτη καλημέρα» ακούγεται στο τρέιλερ της εκπομπής, με τους παρουσιαστές να «κλείνουν» ως εξής: «Συνεχίζουμε μαζί με τις ίδιες αξίες και με την πρώτη λέξη που λέει όλη η Ελλάδα κάθε πρωί, Καλημέρα Ελλάδα».