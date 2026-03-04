Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει 17 κιλά μέχρι τώρα - Σε δύο εβδομάδες μπαίνω στον ένατο»

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει μέχρι τώρα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου, με αφορμή την παρουσία της Βάσως Γουλιελμάκη στο πλατό της εκπομπής της Super Κατερίνα.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι έχει ήδη πάρει 17 κιλά, εξηγώντας μάλιστα πως άλλες γυναίκες της δίνουν κουράγιο όταν της λένε ότι στην εγκυμοσύνη πήραν ακόμη περισσότερα.

«Εγώ έχω πάρει 17! Έρχονται κι άλλες και μου δίνουν ελπίδα. Δηλαδή άλλοι μου λένε εμείς πήραμε 35, 30, οπότε εντάξει. Δόξα τω Θεώ», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι σιγά σιγά μπαίνει στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της: «Τώρα σε δύο εβδομάδες μπαίνω στον ένατο. Εκεί νομίζω ότι αρχίζεις και πέφτεις λίγο, γιατί μετράς αντίστροφα, αλλά προς το παρόν όλα μια χαρά», σημείωσε.

Η Βάσω Γουλιελμάκη της έδωσε συμβουλή να απολαύσει την περίοδο που διανύει τώρα: «Να το χαρείς, να φας όσο θέλεις. Είναι υπέροχες μέρες και μετά με τον θηλασμό είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να τύχει σε μια γυναίκα», είπε η ηθοποιός.