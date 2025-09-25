Μενού

Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»

Η όλο νόημα ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου στην έναρξη της Super Κατερίνα» περί πάχους την ώρα που οι φήμες τη θέλουν να είναι έγκυος.

Super Κατερίνα - Κατερίνα Καινούργιου
Με μια ατάκα όλο νόημα ξεκίνησε η Κατερίνα Καινούργιου σήμερα Πέμπτη (25/9) τη Super Κατερίνα, η οποία φέτος είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη στους πίνακες τηλεθέασης και χτυπάει σταθερά πρωτιές, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνσιμό.  

«Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει», είπε στους συνεργάτες της η Κατερίνα Καινούργιου και η ατάκα μάλλον τυχαία δεν ήταν αφού όλο αυτό το διάστημα και πολύ πριν κάνει πρεμιέρα για τη νέα σεζόν, έχει φουντώσει η φημολογία που θέλει την παρουσιάστρια να είναι έγκυος.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποφεύγει να αναφερθεί στις φήμες, εκτός από τη φορά που ο Μιχάλης Δημητραλόπουλος τη ρώτησε on air εάν ισχύουν όσα ακούγονται με την παρουσιάστρια να αναφέρει:

«Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές.

Ξέρω ότι το λέτε από την καρδιά σας. Το είπατε πολύ γλυκά και το εκτιμώ πολύ, ευχαριστώ πολύ».

 

