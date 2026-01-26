Μενού

Κατερίνα Ζαρίφη: Παρά λίγο καρδιακό από κεραυνό στην εκπομπή - «Θα με πάρουν στα χέρια»

Η Κατερίνα Ζαρίφη σχεδόν άκουσε την καρδιά της να «φτερουγάει», όταν ένας ισχυρός κεραυνός ταρακούνησε το στούντιο.

Κατερίνα Ζαρίφη
Κατερίνα Ζαρίφη | Glomex
Δεν συμφωνεί φαίνεται με την κράση της Κατερίνας Ζαρίφη η σημερινή κακοκαιρία, αφού η γνωστή παρουσιάστρια άκουσε την καρδιά της να «φτερουγάει», όταν ένας ισχυρός κεραυνός ταρακούνησε το στούντιο.

Την ώρα του Buongiorno, ενώ σχολίαζαν την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στην Ταϊλάνδη, ένας τρομερός κεραυνός προκάλεσε δονήσεις εντός του στούντιο. Η Κατερίνα Ζαρίφη φαίνεται να πιάνει την καρδιά της και να λέει:

«Να σας πω κάτι, δεν ήταν εφέ αυτό. Μας έχετε πάρει μεγάλους, θα σας μείνουμε στα χέρια». Σε αυτό συμφώνησε καθέτως και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με την απλή διαπίστωση «Ξέρετε κάτι, δεν θέλω να πεθάνω».

 

