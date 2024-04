Κοκλώνης για Ψινάκη: «Απαράδεκτο και μόνο που αναφέρθηκε στη Συνατσάκη ενώ εκείνη δεν ήταν στο πλατό»

Ο Νίκος Κοκλώνης πήρε τηλέφωνο τον Γιώργο Λιάγκα στον αέρα του «Πρωινού» και ξεκαθάρισε τη θέση του όσον αφορά τα σχόλια που έκανε ο Ηλίας Ψινάκης το βράδυ του Σαββάτου (27/4) στον αέρα του «Just The Two Of Us» για τη Μαίρη Συνατσάκη με αφορμή το περιστατικό με την Κατερίνα Λιόλιου πριν από δύο χρόνια στο X-Factor.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Να ξεκινήσω από τον Ηλία Ψινάκη. Τον Ηλία όλοι τον γνωρίζουμε. Τη στιγμή που έγινε το περιστατικό, το ατυχές και απρεπές και η επίθεση στον Ίαν χωρίς να βρίσκεται εκεί η Μαίρη Συνατσάκη ήταν στενάχωρο για εμένα και δεν έχει να κάνει με την απειρία μου ως παρουσιαστής. Μετά από 116άωρα live, έχει να κάνει με την απειρία μου όσον αφορά τέτοιες καταστάσεις», είπε αρχικά ο Νίκος Κοκλώνης.

«Εκείνη τη στιγμή, επειδή εμένα οι κιτρινίλες δεν μου αρέσουν και τις αποφεύγω στη ζωή μου, αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Τοποθετήθηκα με τον τρόπο που μου επιτρέπεται σε ένα μουσικό διαγωνιστικό πάρτι.

Μόλις η Πηνελόπη τοποθετήθηκε στο κίνημα #MeToo, έπρεπε να διακόψω και να ξεκαθαρίσω τη θέση της παραγωγής, του καναλιού και του σόου, ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση και σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνα να πέσει κάτω οποιοδήποτε σχόλιο θα αφορούσε σε αυτό το τεράστιο κίνημα», συμπλήρωσε.

«Απαράδεκτο για εμένα και μόνο που αναφέρθηκε στη Συνατσάκη ενώ δεν ήταν στο πλατό»

Στη συνέχεια ο Νίκος Κοκλώνης τόνισε ότι τίποτα από όσα ειπώθηκαν στον αέρα του «Just The Two Of Us» δεν ήταν στημένο, ενώ ανέφερε όσα συζήτησαν με τον Ηλία Ψινάκη μετά το χθεσινό story της Κατερίνας Λιόλιου στο Instagram με το οποίo η τραγουδίστρια «άδειασε» τον γνωστό μάνατζερ.

«Δεν είχαμε κανονίσει τίποτα. Μόνος του το έκανε αυτό το σχόλιο, δεν το γνωρίζαμε. Ο Ηλίας Ψινάκης ήταν προκαθορισμένο να έρθει, δύο μήνες πριν το είχαμε κλείσει.

Ξέραμε ότι θα λείψει η Καίτη και η Δέσποινα σε κάποια live και είχαμε κανονίσει τους guest κριτές. Έγινε το σκηνικό και μας έφερε όλους σε πάρα πολύ άσχημη θέση, ούτε καν γνώριζα ότι έχει γίνει αυτό με την Κατερίνα Λιόλιου στο X Factor.

Φυσικά και μετά μίλησα μαζί του. Μου είπε ότι είχε συνεννοηθεί με την Κατερίνα για να γίνει αυτή η "πλάκα". Ξέρουμε όλοι πώς λειτουργεί, δεν τον γνωρίσαμε σήμερα. Θεώρησα λοιπόν ότι ήταν μια κακόγουστη πλάκα μεταξύ τους. Όταν είδα το post της Κατερίνας Λιόλιου, έπεσα από τα σύννεφα. Φυσικά και τον άδειασε, δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει.

Ξαναπήρα τον Ηλία και του το είπα και μου απάντησε ότι "δεν ισχύει αυτό" και να ρωτήσω τα στελέχη του Mega γιατί γνώριζαν όλοι. Δεν μπορούσα να πάρω θέση, όμως και μόνο που αναφέρθηκε στη Μαίρη Συνατσάκη, που δεν ήταν εκεί στο πλατό, για εμένα από μόνο του αυτό ήταν απαράδεκτο».