Κύπρια παρουσιάστρια αποκάλεσε 3 φορές με λάθος όνομα καλεσμένο της - Απίστευτο γέλιο στο πλατό

Στιγμές άπειρου γέλιου χάρισε Κύπρια παρουσιάστρια όταν δεν μπορούσε με τίποτα να θυμηθεί τον όνομα του καλεσμένου της και τον αποκάλεσε τρεις φορές με τρία διαφορετικά ονόματα στον αέρα της εκπομπής.

Η Χριστίνα Αρτεμίου, παρουσιάστρια της εκπομπής «Πάμε Παρέα» της κυπριακής τηλεόρασης, καθώς υποδέχτηκε τον καλεσμένο της, τον αποκάλεσε Λάκη αντί για Μπάμπη που ήταν το όνομα του: «Κύριε Λάκη μου», είπε και εκείνος την διόρθωσε λέγοντας: «Ε, Μπάμπης».

Η ίδια δεν φάνηκε να το εμπέδωσε βέβαια όταν εκείνος την διόρθωσε, και μέσα στην επόμενη της πρόταση τον αποκάλεσε αυτή την φορά Λάμπη και αμέσως μετά Σάκη. Ο κύριος Μπάμπης την διόρθωνε κάθε φορά υπενθυμίζοντας το όνομα του ενώ στο τέλος επικράτησε γέλιο στο πλατό από το απίστευτο σκηνικό.

«Α, συγγνώμη. Κύριε Λάμπη Βαφειάδη μου», ανέφερε στη συνέχεια με τον καλεσμένο της να τη διορθώνει και πάλι ενώ έπειτα είπε «Σωστά κύριε Σάκη μου;»

«Μπάμπης Βαφειάδης θα το θυμάμαι. Παιδιά δυσκολεύομαι λίγο. Θα μου μείνει», σχολίασε στο τέλος η παρουσιάστρια, αφού εκείνος για μια ακόμη φορά της επισήμανε πώς τον λένε.