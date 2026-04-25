Λάκης Λαζόπουλος: Η «εμμονή» του με το σπασμένο δόντι του Τόλη Βοσκόπουλου

Την περίεργη εμμονή του με το σπασμένο δόντι που είχε ο Τόλης Βοσκόπουλος αποκάλυψε ο Λάκης Λαζόπουλος, σε νέα συνέντευξη του στο MEGA.

O κωμικός μίλησε για μια περίεργη εμμονή που είχε όταν ήταν μικρός, που δημιουργήθηκε από ένα σπασμένο δόντι του Τόλη Βοσκόπουλου. Όπως ανέφερε ο ίδιος, φοβόταν σε υπερβολικό βαθμό μήπως του συμβεί κάτι και χαλάσει η οδοντοστοιχία του, γεγονός που πίστευε ότι θα ματαίωνε τα όνειρα του για μια καριέρα στο θέατρο.

«Ήθελα να γίνω ηθοποιός άρα ήξερα ότι δεν πρέπει τα δόντια μου να πάθουν κάτι. Όταν είδα τον Βοσκόπουλο με σπασμένο δόντι, σκέφτηκα δεν μπορεί να μην έχει λεφτά να το φτιάξει άρα δεν θα φτιάχνεται. Τότε άρχισα να προσέχω τόσο πολύ μήπως πέσω και δεν μπορούσα μετά να κάνω καριέρα στο θέατρο», είπε χαρακτηριστικά.

«Ένα μέρος της ησυχίας μου οφείλεται στον φόβο μου για τα δόντια μου», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως και η μητέρα του είχε τον ίδιο φόβο καθώς του είχε ζητήσει να της δώσει χρήματα για να φτιάξει. «Ήταν 60.000 ευρώ. Της λέω ρε μάνα ούτε οικόπεδο να αγοράζαμε», είπε αστειευόμενος.

Η ίδια του είχε απαντήσει: «Όταν θα πεθάνω αυτό θα θυμάσαι. Αξίζει τον κόπο», με τον Λάκη Λαζόπουλο να συμπληρώνει, εμφανώς συγκινημένος: «Όντως αυτό θυμάμαι».