Λαζόπουλος σε Καρυστιανού: «Η γυναίκα και ο κάθε άνθρωπος διαθέτει το σώμα του όπως θέλει»

Στη συχνότητα του MEGA επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης, με νέο επεισόδιο του Αλ Τσαντίρι Νιουζ, ο Λάκης Λαζόπουλος. Ανάμεσα στα θέματα που σχολίασε, ήταν και ο σάλος που προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις.

«Στην άποψη που εκφράστηκε από την κα. Καρυστιανού, περί των αμβλώσεων, κρατήσαμε υποσημείωση. Σήμερα όμως που είπε ότι, από τις 250.000 αμβλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο, οι περισσότερες γίνονται γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά για να μεγαλώσουν το παιδί αυτό, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα διαβούλευσης», είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος και πρόσθεσε:

«Σε σχέση με την υπογεννητικότητα της χώρας που αναγνωρίζετε από όλους, είναι ένα θέμα. Γιατί δεν μιλάτε γι’ αυτό;. Όσον αφορά τις αμβλώσεις, δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Η γυναίκα και ο κάθε άνθρωπος διαθέτει το σώμα του όπως θέλει. Το λέει το Σύνταγμα, το λέει η εποχή που άλλαξε».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Λάκης Λαζόπουλος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο και κοινή στάση απέναντι στα μεγάλα ζητήματα, λέγοντας:

«Είναι όλο το σύστημα σάπιο. Χρειαζόμαστε ένωση δυνάμεων, συνταύτιση απόψεων, καθαρά μυαλά. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε σκέψεις οπισθοδρόμησης γιατί στην οπισθοδρόμηση δεν θα μπορέσει το μέλλον να ακολουθήσει. Και έχουμε ανάγκη να ανασυνταχθεί το χάος αλλά εδώ θα ‘μαστε μέχρι την τελική διαμόρφωση του προγράμματος και της κα. Καρυστιανού», ανέφερε.