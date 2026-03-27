Λιάγκας: «Δεν είναι ανάγκη να βλέπετε την εκπομπή 3,5 ώρες - Ούτε εμείς θα αντέχαμε»

Ο Γιώργος Λιάγκας πέταξε σήμερα (27/3) στον αέρα του Πρωινού ένα νέο «καρφί» που αφορούσε τη διάρκεια της εκπομπής που φέτος έχει αυξηθεί αρκετά σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν.
Την ώρα που ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αναφερόταν στα δώρα που δίνει η εκπομπή, απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, είπε με ένα χαμόγελο όλο νόημα:
«Προσέξτε, και να μην είστε τηλεθεατές και να είστε περαστικοί, κάντε προσπάθεια, δεν είναι ανάγκη να την βλέπετε την εκπομπή τρεις ώρες, τρεισήμισι. Ούτε εμείς θα αντέχαμε».
Η παραπάνω ατάκα μόνο τυχαία δεν ήταν αφού αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν ο Γιώργος Λιάγκας έχει επισημάνει πως διαφωνεί με τη φετινή ώρα έναρξης του Πρωινού που από 09.50 που ήταν μέχρι και πέρσι, φέτος μεταφέρθηκε αρκετά νωρίτερα, δηλαδή στις 09.00, αλλά και για τη μεγάλη διάρκεια της εκπομπής που πλέον είναι σχεδόν 3.5 ώρες.
- Ο σοκαριστικός και μέχρι θανάτου βασανισμός του Ιλία Καρέλι στις φυλακές Νιγρίτας
- WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή ακόμα 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
- «Είδα την Τελευταία Κλήση στο σινεμά και δεν μπορούσα να φανταστώ τι έβλεπαν live οι γονείς μου»
- «Τζάμπα έρευνα»: Το Βουνό «διέλυσε» τη Μπεκατώρου σχολιάζοντας μελέτη για τα γυναικεία στήθη
