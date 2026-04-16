Λιάγκας για Τίνα Μεσσαροπούλου: «Από χθες είναι συνέχεια στο νοσοκομείο, σε ένα κάθισμα έξω από τη ΜΕΘ»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη χθες (15/4) το πρωί με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου, να είναι διαρκώς στο πλευρό του, όπως ανέφερε σήμερα (16/4) ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό.

«Να πούμε και στον αέρα κουράγιο και δύναμη στα δυο του παιδιά και στην σύζυγό του, την Τίνα Μεσσαροπούλου. Θέλω να σας πω ότι η Τίνα από χθες είναι συνέχεια στο νοσοκομείο, δεν φεύγει καθόλου από εκεί. Είναι εκεί σε ένα κάθισμα έξω από τη ΜΕΘ στον Ευαγγελισμό, στο πλευρό του», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του Πρωινού.

«Εννοείται ότι έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha μέχρι τα πράγματα… ελπίζουμε να πάνε καλά, θα πάνε καλά, να αποκατασταθεί η υγεία του συζύγου της και τότε θα γυρίσει η Τίνα στην εκπομπή.

Μέχρι να γίνει καλά ο άνθρωπος, η Τίνα έχει πάρει την απόφαση να απέχει από την εκπομπή», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας στο περίπου 2ο λεπτό του παραπάνω βίντεο.