Μενού

Λιάγκας για Τίνα Μεσσαροπούλου: «Από χθες είναι συνέχεια στο νοσοκομείο, σε ένα κάθισμα έξω από τη ΜΕΘ»

Όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού για την Τίνα Μεσσαροπούλου, σύζυγο του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και το πότε θα επιστρέψει στο Happy Day.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Λιάγκας: Το Πρωινό | ΑΝΤ1
Γιώργος Λιάγκας: Το Πρωινό | ΑΝΤ1
  • Α-
  • Α+

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη χθες (15/4) το πρωί με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου, να είναι διαρκώς στο πλευρό του, όπως ανέφερε σήμερα (16/4) ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό.

«Να πούμε και στον αέρα κουράγιο και δύναμη στα δυο του παιδιά και στην σύζυγό του, την Τίνα Μεσσαροπούλου. Θέλω να σας πω ότι η Τίνα από χθες είναι συνέχεια στο νοσοκομείο, δεν φεύγει καθόλου από εκεί. Είναι εκεί σε ένα κάθισμα έξω από τη ΜΕΘ στον Ευαγγελισμό, στο πλευρό του», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του Πρωινού.

«Εννοείται ότι έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha μέχρι τα πράγματα… ελπίζουμε να πάνε καλά, θα πάνε καλά, να αποκατασταθεί η υγεία του συζύγου της και τότε θα γυρίσει η Τίνα στην εκπομπή.

Μέχρι να γίνει καλά ο άνθρωπος, η Τίνα έχει πάρει την απόφαση να απέχει από την εκπομπή», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας στο περίπου 2ο λεπτό του παραπάνω βίντεο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA