Λιάγκας: «Γράψτε και πείτε ό,τι θέλετε, βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα, να ρέει»

Ο Γιώργος Λιάγκας, με αφορμή συνέντευξη της Ντέπυς Γκολεμά στην κάμερα του Πρωινού για τα πρόσωπα της τηλεόρασης, απάντησε σε όλους όσους υποστηρίζουν ότι είναι η τελευταία του χρονιά στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 και ότι κόβεται.

«Κάνω τη δουλειά αυτή 28 χρόνια και κάθε χρόνο, είτε πάω καλά είτε μέτρια είτε κακά, "κόβομαι". Αυτό το ζω κάθε χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί άλλες εκπομπές να κάνουν 2% και 3%, η εκπομπή που ηγούμαι είτε πάει καλά είτε κακά, κάθε χρόνο, στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ "κόβομαι". 28 χρόνια μπάστακας εδώ είμαι. Κάποια στιγμή θα φύγω, θα αποφασίσω εγώ πότε θα φύγω.

Θέλω να σας πω κάτι, να το ανακοινώσω. Ότι έχω αποφασίσει, στον εαυτό μου, να μην με φύγουν αλλά να φύγω μόνος μου. Όταν αντιληφθώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος της τηλεόρασης, θα το κάνω μόνος μου. Δεν θα περιμένω από κανέναν να μου πει "δεν σε θέλουμε πια"», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του Πρωινού.

«Μέχρι τώρα ούτε για μένα δεν έχει κλείσει και ξέρω ότι, δόξα τω Θεώ, προτάσεις έχω. Σας λέω για το τέλος της χρονιάς, για να μη χύνετε μελάνι πάλι και γράφετε ότι κοβόμαστε… δεν κοβόμαστε”.

Δόξα τω Θεώ αν κάτι έχω καταφέρει να χτίσω στα 28 χρόνια, που κάνω τηλεόραση, είναι να αποφασίζω εγώ για το τι θα κάνω και για το πότε θα σταματήσω. Αυτό το έχω κατακτήσει.

Οπότε γράψτε και πείτε ό,τι θέλετε, βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα, να ρέει», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.