Λιάγκας: «Τώρα δεν βλέπω κανέναν πόνο στα μάτια της Μαρίας Καρυστιανού - Πολιτικό μανιφέστο, χάθηκε ο αγώνας»

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε με αιχμηρό τρόπο σήμερα (27/2) μέσα από το Πρωινό το βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού στα social media με αφορμή την αυριανή τρίτη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών.

«Φέτος δεν είναι η πρώτη επέτειος από το έγκλημα των Τεμπών, είναι η τρίτη. Στις δύο πρώτες επετείους αναρωτιέσαι γιατί η κυρία Καρυστιανού δεν έκανε ένα τέτοιο σποτάκι; Και γιατί το κάνει τώρα; Ερώτηση κάνω εγώ, είναι, είναι μία ερώτηση.

Γιατί λοιπόν το κάνει το σποτάκι τώρα, που μόλις χθες στον Χαριτάτο είπε ότι πριν το καλοκαίρι, το καλοκαίρι έρχεται σε τρεις μήνες, ήδη έξω είναι καλοκαίρι.

Άρα σε ένα δυο μήνες θα ανακοινώσει το κόμμα και το όνομά του; Και φέτος στην τρίτη επέτειο κάνει το σποτάκι αυτό, ενώ θα μπορούσε να το κάνει και πέρσι και πρόπερσι; Δεν είναι η πρώτη ή η δεύτερη, είναι η τρίτη επέτειος. Γιατί το κάνει φέτος;», αναρωτήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας.

Λιάγκας: «Το επιτηδευμένο με ενοχλεί»

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής του Πρωινού ανέφερε:

«Σύμβολο ήτανε, αλλά το σποτάκι δεν το ‘κάνεις. Θα μπορούσε να βγει και να καλέσει τον κόσμο απλά στη συγκέντρωση. Θα μπορούσε να βγει με άλλον τρόπο, με μία ανακοίνωση, με μία συνέντευξη, με οτιδήποτε άλλο.

Έχει δύναμη και όλα τα κανάλια της δίνουνε βήμα της κυρίας Καρυστιανού, δεν είναι αποκλεισμένη δα. Γιατί λοιπόν να κάνει αυτό το σποτάκι και να βγει στο τέλος…»

Αν δεις το σποτάκι αυτό σαν Αμερικανός επικοινωνιολόγος που δεν ξέρω καν ποια είναι η Καρυστιανού και τι συμβολίζει, θα νομίζω ότι είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της και προσκαλεί τον κόσμο στο Σύνταγμα ή θα νομίζω ότι είναι μια πολιτικός που κάνει ένα πολιτικό μανιφέστο;»

Να πω κάτι; Εμένα τι με ενόχλησε στο βίντεο. Ότι είναι πολύ επιτηδευμένο και πολύ τέλειο. Εμένα το βίντεο αυτό με κάνει να κλαίω. Όμως με κάνει επιτηδευμένα να κλαίω. Εγώ που έκλαψα μήνες με τους γονείς μαζί, δεν μου κάναν κανένα βίντεο. Βγαίναν, έβλεπα τα μάτια τους και έκλαιγα βλέποντας τα μάτια τους και τον πόνο στα μάτια τους.

Έκλαψα και με την κυρία Καρυστιανού βλέποντας τον πόνο στα μάτια της. Τώρα δεν βλέπω κανέναν πόνο στα μάτια της. Βλέπω ένα βίντεο που με συγκινεί το βίντεο, που το έχουν φτιάξει γραφίστες, ε, πολύ ικανοί άνθρωποι, όπως έκανε ένα ωραίο βίντεο η δικιά μας η ομάδα εδώ, έκανε ένα ακόμα πιο ωραίο βίντεο η ομάδα της κυρίας Καρυστιανού.

Εμένα λοιπόν, ένα απλό βάζω το κινητό μου απέναντι, ντυμένη στα μαύρα και λέω "παιδιά, έτσι αισθάνομαι τρία χρόνια μετά, δεν έχουμε βρει δικαιοσύνη, σας καλώ όλους να βγούμε στο Σύνταγμα". Αυτό θα μου αρκούσε. Το επιτηδευμένο με ενοχλεί. Γιατί το επιτηδευμένο το κάνεις δύο μήνες πριν ανακοινώσεις κόμμα».

Λιάγκας: «Δεν χρειάζεται Χόλιγουντ στο έγκλημα των Τεμπών»

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε και στο AI που χρησιμοποιήθηκε σε κάποια σημεία του βίντεο, λέγοντας πως ήταν λάθος και κάνοντας λόγο για πολιτικό μανιφέστο.

«Το βίντεο αυτό δεν το έχει κάνει μόνη της. Ξέρει από μοντάζ; Ήταν μία ομάδα παραγωγής, το γύρισαν… Δηλαδή ξέρεις τι με ενοχλεί; Οτιδήποτε κάνεις και αφορά τα Τέμπη πρέπει να είναι ακατέργαστο. Δεν μπορεί να είναι επεξεργασμένο.

Αυτό εδώ, σκέφτομαι είκοσι ειδικούς που κάθισαν πάνω από μία μονταζιέρα, το βλέπαν, το βλέπαν, το βλέπανε και λεπτό λεπτό το πειράζανε. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Οτιδήποτε συναίσθημα προκαλείται από τα Τέμπη πρέπει να είναι ακατέργαστο.

Δηλαδή ποιος δεν συμπονεί μια μάνα που έχασε την κόρη της; Χρειάζεται επεξεργασία; Χρειάζεται AI φωτιά από πίσω; Γιατί είναι AI η φωτιά από πίσω. Χρειάζεται AI φωτιά; 57 σκοτώθηκαν. Χάσαν τα παιδιά τους, χάσαν τη ζωή τους, χάσαν το μέλλον τους, χάσαν το φως τους, τα πάντα.

Δεν χρειάζεται επιτήδευση και μοντάζ, επιτηδευμένα.

Ήταν Χολιγουντιανό. Δεν χρειάζεται Χόλιγουντ στο έγκλημα των Τεμπών. Χρειάζεται μόνο, το ανοίγεις και μιλάς με το συναίσθημά σου. Δεν χρειάζεται Hollywood. Το Hollywood ήταν λάθος. Ήταν πολιτικό μανιφέστο. Λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι. Χάθηκε ο αγώνας, παιδιά, χάθηκε η μπάλα», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.

Μάλιστα, όταν προβλήθηκε στο Πρωινό η ανάρτηση του Διονύση Γεωργιάδη, του πατέρα του Γεράσιμου που είναι ο μοναδικός επιζώντας από το πρώτο βαγόνι και δίνει μεγάλη μάχη εδώ και τρία χρόνια σε κέντρο αποκατάστασης, ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε:

«Εμένα αυτό που στοίχισε 0 ευρώ με συγκινεί και με κάνει να σηκωθώ από το σαλόνι μου αύριο και να πάω στο πιο κοντινό συλλαλητήριο. Το άλλο το επιτηδευμένο το χολιγουντιανό δεν με συγκινεί, με απωθεί».