Λύγισε ο Παύλος Τσίμας: «Μεγάλωσα πολύ μοναχικά - Δεν θα ευχόμουν να το ζήσει κάποιος»

Ιδιαίτερα εξομολογητικός ήταν σε νέα συνέντευξή του ο Παύλος Τσίμας, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Ο δημοσιογράφος θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, μιλώντας με τρυφερότητα για αυτά ενώ εξομολογήθηκε το μοναχικό του μεγάλωμα από τους γονείς του.

Ειδικότερα, ο Παύλος Τσίμας εκμυστηρεύτηκε με έντονη φόρτιση ότι: «μεγάλωσα πολύ μοναχικά γιατί ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν τριών ετών. Η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε πολύ αργότερα, όταν είχα γίνει πια 12 χρόνια οπότε όλα τα κρίσιμα χρόνια τα πέρασα, όχι ως μοναχοπαίδι, αλλά ως εντελώς μοναχικό παιδί.»

«Γυρνώντας τώρα πίσω, δεν είναι κάτι που θα ήθελα ή θα ευχόμουν να το ζήσει και κάποιος άλλος. Δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν έγραψε κάτι μέσα μου, δεν έχω κάνει ψυχανάλυση. Σίγουρα, όμως, αυτό είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει και σε κάνει αυτόν που είσαι», πρόσθεσε.

«Δεν είναι πράγματα που τα αφήνω στο παρελθόν, απλώς μπορώ να αναγνωρίσω σε μερικά πράγματα την καταγωγή τους. Ότι δηλαδή οφείλονται στον τρόπο που έζησα και μεγάλωσα. Όταν έγινα εγώ μπαμπάς, ένιωσα τρομερά. Ήταν το ωραιότερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ, είναι ωραίο αυτό το αίσθημα» εξομολογήθηκε στη συνέχεια, ο Παύλος Τσίμας στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στο μαγκαζίνο της ΕΡΤ.