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MAD VMA 2026: Πότε θα παιχτούν τα βραβεία στο Mega - Η ημέρα και η ώρα μετάδοσης

Τα MAD VMA 2026 πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (17/6) στο Tae Kwon Do και έρχονται σύντομα στο Mega. Ποια ημέρα και τι ώρα θα παιχτούν τα βραβεία από τον σταθμό.

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
MAD VMA 2026 Θέμης Γεωργαντάς
MAD VMA 2026: Ο παρουσιαστής των βραβείων, Θέμης Γεωργαντάς | MAD TV
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Τα MAD Video Music Awards 2026, τα οποία φέτος έκλεισαν τα 23 χρόνια τους, πραγματοποιήθηκαν προχτές Τετάρτη (17/6) στο Κλειστό Γήπεδο του Tae Kwon Do με πλήθος αγαπημένων καλλιτεχνών να δίνουν το παρών και να παρουσιάζουν εντυπωσιακά acts πάνω στη σκηνή είτε σόλο είτε σε ντουέτα που ξεχώρισαν.

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Akylas, Anastasia, APON, Ellize, FY, Lila, Manos, Marseaux, Rack, Marina Satti, Ανδρομάχη, Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, Τζένη Κατσίγιαννη, Κατερίνα Λιόλιου, Έλενα Παπαρίζου, Αντώνης Ρέμος, Μαρίνα Σπανού, Θοδωρής Φέρρης, Ελένη Φουρέιρα και η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara ξεσήκωσαν τους θεατές.

Παρουσιαστής και φέτος ήταν ο διαχρονικός οικοδεσπότης των βραβείων, Θέμης Γεωργαντάς.

Μια γεύση από τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών στη σκηνή των βραβείων πήραμε μέσα από τα social media και τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά ολόκληρη τη βραδιά των φετινών MAD VMA 2026 θα μπορέσουμε να την απολαύσουμε την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 21.00 στο Mega

Πρόκειται για την 7η χρονιά που το Mega προβάλλει αποκλειστικά τα MAD VMA, ενώ να αναφέρουμε ότι τα φετινά βραβεία ήταν εμπνευσμένα από το ελληνικό καλοκαίρι, ενώ προστέθηκε και μία νέα κατηγορία για το «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΚΟΜΕΔ», σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.

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