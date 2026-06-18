Dara, Παπαρίζου, Λιόλιου, Ελληνίδου, Φουρέιρα: Όλες οι εντυπωσιακές εμφανίσεις και οι νικητές των MAD VMA 2026

Στο Κλειστό Γήπεδο του Tae Kwon Do πραγματοποιήθηκαν χθες Τετάρτη (17/6) τα Mad Video Music Awards 2026 με πλήθος από αγαπημένους καλλιτέχνες να δίνουν το παρών στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς και το κοινό να απολαμβάνει εντυπωσιακά acts πάνω στη σκηνή.

Το παρών έδωσε και η νικήτρια της Eurovision 2026, Dara, η οποία τραγούδησε το Bangaranga, ενώ τιμήθηκε και από την Panik Records για τη σαρωτική επιτυχία του τραγουδιού.

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Μία ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η βράβευση του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια προσφοράς στην ελληνική δισκογραφία με τον παρουσιαστή των βραβείων, Θέμη Γεωργαντά, να του δίνει το βραβείο, ενώ στη σκηνή μαζί του ήταν η καλή του φίλη και κουμπάρα του, Μαρία Μπεκατώρου.

Οι νικητές των Mad Video Music Awards 2026

Βίντεο της χρονιάς: Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia»

Καλύτερο λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου – «Λογαριασμός»

Καλύτερο urban: FY – «Money Dance»

Καλύτερο ντουέτο: Toquel & LILA – «Poios na sou to pei»

Καλύτερη μπαλάντα: Apon – «Καθρέφτης»

Καλύτερο ποπ: Marina Satti – «Lola»

Τραγούδι της χρονιάς – Airplay: Άννα Βίσση – «Όλα Για Όλα»

Τραγούδι της χρονιάς – Digital: Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – «Nero»

Τραγούδι της χρονιάς λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης – «Κατάματα»

Τραγούδι viral: Akylas – «Ferto»

Τραγούδι της χρονιάς hip hop: Saske – «5AM»

Best Performer: Ελένη Φουρέιρα

Καλλιτέχνης λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης

Καλλιτέχνης λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου

Καλλιτέχνης ποπ: Apon

Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος: Akylas

Καλλιτέχνης hip hop & urban: Rack

Καλύτερο album: Marina Satti – «Pop Too»

Καλύτερο τραγούδι ταινίας & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ: «Καποδίστριας» – Μίνως Μάτσας

Viral Hero: Fipster

Οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών στη στη σκηνή των MAD VMA

Α. Ρέμος και Klavdia σε ένα υπέροχο ντουέτο

Η Ε. Παπαρίζου με το νέο της τραγούδι «Αλήθεια Τώρα;»

H Kατερίνα Λιόλιου μάς αποκαλύπτει το...DNA της

Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες του

«Μέχρι το τέλος του κόσμου» με τον Αντώνη Ρέμο

Α. Δημητρίου και Ρ. Ελληνίδου σε συνεργασία - έκπληξη

Akylas και «Spasto»

Η Ρ. Ελληνίδου κάνει «Σαφάρι» στα MAD VMA 2026

FY και Ρία Ελληνίδου σε ένα μοναδικό act

Η Αναστασία... τα 'σπασε στη σκηνή

«Akyla Tequila»

Η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι με την «Ανατολή»

Ο Αkylas με το Ferto στη σκηνή

Bangaranga: Η DARA στο stage των Mad VMA 2026

Η «καυτή» εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα

H Aνδρομάχη ρωτάει... «Καλέ, ποιος είναι αυτός;»

Ο Θοδωρής Φέρρης στη σκηνή

H Kατερίνα Λιόλιου... ζητά τον «Λογαριασμό»

Αναστασία και Antigoni έβαλαν... φωτιά στη σκηνή

Apon και Μαριώ σε μία ανατρεπτική συνεργασία

Rack και Sidarta ξεσηκώνουν το κοινό

LILA και Manos στη σκηνή

FY και Ellize στη σκηνή

Θοδωρής Φέρρης και Ελένη Φουρέιρα στο φινάλε των βραβείων