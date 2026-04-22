Maestro: Στους Παξούς ο Παπακαλιάτης για τα τελευταία γυρίσματα της σειράς

Στους Παξούς βρίσκεται για τελευταία φορά για τις ανάγκες γυρισμάτων του Maestro βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ώστε να ολοκληρωθούν οι τελευταίες σκηνές της τέταρτης σεζόν της μεγάλης παραγωγής του MEGA και τη μοναδική έως σήμερα ελληνική τηλεοπτική σειρά που έχει αποκτηθεί από το Netflix για παγκόσμια διανομή.

Ολόκληρο το καστ της σειράς έδωσε για τελευταία φορά ραντεού στο νησί που όλοι αγάπησαν, με τον δημιουργό της, Χριστόφορο Παπακαλιάτη να μοιράζεται στιγμές από την πρώτη ημέρα στον προσωπικό του λοιγαριασμό στο Instagram.

Όπως αποκάλυψε την Τρίτη 21/4 μέσα από ανάρτηση στην ιστορία του, οι ηθοποιοί βρέθηκαν στις ίδιες θέσεις, με την πρώτη ημέρα γυρισμάτων να πραγματοποιείται στην «ταβέρνα της Μαρίας», τον χαρακτηριστικό χώρο της σειράς.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, εμφανίζονται η Μαρία Καβογιάννη και ο Γιώργος Μπένος, μαζί με το συνεργείο των τεχνικών και των συντελεστών, την ώρα που προετοιμάζονται για τη νέα σκηνή.