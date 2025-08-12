«Μάχη» Τατιάνας – Τσουρού για 1η Σεπτεμβρίου και η συμφωνία των καναλιών για τις πρεμιέρες

Μετά την σταδιακή ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου σειρά πλέον για τα κανάλια παίρνει ο στρατηγικός σχεδιασμός των ζωνών. Είναι κομβικής σημασίας ο σωστός προγραμματισμός.

Πολλές φορές αξιόλογα προγράμματα που δεν τοποθετήθηκαν σωστά απέναντι στον ανταγωνισμό έχασαν άδικα τη «μάχη» της τηλεθέασης από νωρίς ενώ αντίθετα πρότζεκτ που «κούμπωσαν» έξυπνα εκεί που υπήρχαν κενά κατέγραψαν μια αξιόλογη πορεία και σε αρκετές περιπτώσεις από αουτσάϊντερ μεταβλήθηκαν σε φαβορί.

Πρεμιέρες σε δόσεις από το κανάλια: ΣΚΑΪ και Open εκτός συμφωνίας

Σταδιακά θα ξεκινήσει η νέα τηλεοπτική σεζόν με τη μάχη να κορυφώνεται στις αρχές Οκτωβρίου. Στη «συμφωνία κυρίων» μετέχουν Mega - ANT1 - Alpha - STAR και απέχουν Open, ΣΚΑΪ και ΕΡΤ. Σύμφωνα με τον πρώτο προγραμματισμό η έναρξη των ψυχαγωγικών εκπομπών αλλά ίσως και των τηλεπαιχνιδιών της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης θα γίνει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Τότε αναμένεται να ξεκινήσουν «Βuongiorno» και «Chase» στο Mega, «Πρωινό» η νέα εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Rouk Zouk» και «5X5» στον ΑΝΤ1, «Breakfast», «Αλήθειες με τη Ζήνα», «Cash or Trash» και «Τροχός της Τύχης» στο STAR, «Happy Day», «Super Κατερίνα», «Οικογενειακές ιστορίες» και «Deal» στον Alpha.

Θα ακολουθήσει την Κυριακή 21 ή τη Δευτέρα 22 το λανσάρισμα των πρώτων προγραμμάτων στο prime time και οι πρεμιέρες στη βραδινή ζώνη θα συνεχιστούν για τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Μέχρι τα μέσα Οκτώβρη αναμένεται οι τηλεοπτικοί σταθμοί να έχουν ξεδιπλώσει στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του το νέο τους πρόγραμμα.

Στην τελική ευθεία Τσουρός – Στεφανίδου για τις πρεμιέρες τους στον ΣΚΑΪ

Να προλάβει τον ανταγωνισμό επιθυμεί ο ΣΚΑΪ με πρεμιέρες αρκετά νωρίς. Στόχος μάλιστα - ιδιαίτερα φιλόδοξος - είναι οι νέες εκπομπές «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό και «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου να βγουν στον «αέρα» τη Δευτέρα 1 ηΣεπτεμβρίου.

Οι ομάδες των δύο εκπομπών έχουν κλείσει μπροστά και πίσω από τις κάμερες και θα ξεκινήσουν να εργάζονται από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου. Τόπος συνάντησης παλιών και νέων συνεργατών τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου καθώς από εκείνα τα στούντιο θα βγαίνουν στον «αέρα» και οι δύο εκπομπές. Όσον αφορά στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού στην ομάδα του μπροστά από τις κάμερες θα βρίσκονται Δέσποινα Τσόκου, Άννα Κανδύλη και Στέργιος Σαμαρτζής στο κομμάτι της ενημέρωσης και Ναταλία Αργυράκη, Τζώρτζια Γεωργίου και κατά πάσα πιθανότητα Χάρης Λεμπιδάκης στο κομμάτι της ψυχαγωγίας.

Καθώς στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ παραμένει με μειωμένη ωστόσο διάρκεια η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή το «Το ‘χουμε» θα ξεκινά γύρω στις 15.40. Γύρω στις 17.45 η σκυτάλη θα περνά στο «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου. Η εκπομπή θα βγαίνει με ζωντανή παρουσία κοινού και οι συνεργάτες που έχουν συμφωνήσει τη συμμετοχή τους μπροστά από τις κάμερες είναι ο Παναγιώτης Σουρέλης και η Άρια Καλύβα.

Αμέσως μετά η σκυτάλη θα περνά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ που θα βγει στον «αέρα» από το ανανεωμένο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο νέο κεντρικό πλατό των εγκαταστάσεων του Νέου Φαλήρου.