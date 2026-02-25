Μαλέσκου: «Θα μπορούσα να κάνω ενημερωτική εκπομπή, δεν με τρομάζει»

Για το τηλεοπτικό της μέλλον μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου, δηλώνοντας πως είναι ανοιχτή στην ιδέα να παρουσιάσει μία εκπομπή με ενημερωτικό χαρακτήρα, καθώς βρέθηκε μπροστά στην κάμερα του Πρωινού», κάνοντας δηλώσεις.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι δεν υπάρχει κάτι σε επαγγελματικό επίπεδο που να της προκαλεί τρόμο, ούτε η ενημέρωση:



«Απολαμβάνω κάθε συνεργασία μου. Οφείλω ως επαγγελματίας να φέρω εις πέρας ότι αναλαμβάνω και πάντα ότι δυσκολία και να υπάρχει, βλέπω τη φωτεινή πλευρά. Γυρνάω κάθε φορά σπίτι μου πλήρης και ήρεμη. Θα μπορούσα να κάνω κάτι πιο ενημερωτικό, δεν με τρομάζει κάτι. Σημασία έχει να σου ανατεθεί κάτι. Αν δεν σου προταθεί, τι να συζητάω; Είμαι Open σε όλα», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Παράλληλα, η ίδια απάντησε στα όσα ακούγονται για τις σχέσεις με τους συνεργάτες της, λέγοντας: «Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι, ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει. Είμαστε μια χαρά κι έχουμε άριστη σχέση μεταξύ μας. Είναι όλα καλά».

«Δεν με στενοχωρεί τίποτα, κάνω τη δουλειά μου και τα έχω καλά με τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Με το ζόρι να βγάζουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι κουραστικό», πρόσθεσε.