Μαρία Αναστασοπούλου: «Αφού χωρίσαμε με τον Γιάννη Κολοκυθά, είμαστε ακόμα ο ένας στη ζωή του άλλου»

Καλεσμένη στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη βρέθηκε η Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το χωρισμό της από τον Γιάννη Κολοκυθά, και το πώς μεταμόρφωσε τη σχέση τους.

«Εγώ έχω κάνει λίγες και συγκεκριμένες σχέσεις στη ζωή μου που κράτησαν πολλά χρόνια. Η πιο γνωστή στον κόσμο κράτησε 11 χρόνια», είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου.

Αναστασοπούλου: «Με τον Γιάννη είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου»

Η παρουσιάστρια είπε στη συνέχεια: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας, αλλά θα πω ότι δεν είμαστε όλοι γεννημένοι για όλα.

Όταν κάποιος παίρνει διαζύγιο και τον ρωτούν αν θα ξαναφτιάξει τη ζωή του, μου χτυπάει τόσο πολύ άσχημα αυτή η ερώτηση. Είναι σαν να θεωρεί ο απέναντι ότι η ζωή σου είναι χαλασμένη και η δική του είναι εντάξει. Όλο αυτό είναι λάθος».

Ανέφερε επίσης: «Από τη στιγμή που χωρίσαμε με τον Γιάννη, εξακολουθήσαμε να είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου, κάνουμε μαζί ραδιόφωνο, δεν άλλαξε τίποτα απ’ όλα αυτά».