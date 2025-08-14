Μαρία Κορινθίου: Η πρώτη φωτογραφία με το νέο της αμόρε - Διακοπές στην Ιταλία

Ευτυχισμένη και πολύ ερωτευμένη φαίνεται πως είναι η Μαρία Κορινθίου, στο πλευρό του νέου της συντρόφου, Γιώργου Καραθανάση.

Το ειδύλλιό τους είχε αποκαλύψει η ίδια η Μαρία στην Ιωάννα Μαλέσκου και στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού».

Η γνωστή ηθοποιός είναι μαζί με τον CEO γνωστής εταιρίας μπαχαρικών και αυτό τον καιρό απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ιταλία.

Μετά την απόδραση στην Αλόννησο το νέο ζευγάρι βρίσκεται στην Ματέρα, με τη Μαρία Κορινθίου να μοιράζεται στο Instagram το άλμπουμ των διακοπών τους.

Από όλες τις φωτογραφίες ξεχώρισε εκείνη, όπου ποζάρει στο πλευρό του αγαπημένου της με την ηρεμία να είναι αποτυπωμένη στο πρόσωπό της.

Πρόκειται για την πρώτη τους κοινή φωτογραφία.