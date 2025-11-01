Μαρίνα Καλογήρου για σεξουαλική κακοποίηση: «Μετά από όλα βγήκε μια μεγάλη δύναμη επιβίωσης από μέσα μου»

Σε δεύτερη εξομολόγηση για την σεξουαλική κακοποίηση που δεχόταν σε όλη της την παιδική ηλικία, προχώρησε η ηθοποιός Μαρίνα Καλογήρου, μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», μιλώντας για την δύναμη ψυχής που της καλλιεργήθηκε.

«Μετά από όσα συνέβησαν σε μένα, βγήκε μια πολύ μεγάλη δύναμη επιβίωσης από μέσα μου. Πίστεψα πολύ στη ζωή ώστε να επιβιώσω, να εμπιστευτώ και να ζήσω όμορφα έτσι όπως ήθελα», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός.

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το ότι προτιμώ να είμαι μόνη μου από τη συντροφικότητα. Μπορεί να έχει να κάνει και με αυτό. Όταν είμαι μόνη μου, νιώθω ότι ζω ακριβώς έτσι όπως θέλω, και κάνω ακριβώς αυτό που θέλω. Δεν είναι απαραίτητο ότι θέλω να είμαι μόνη μου, αλλά βλέπω ότι έτσι λειτουργεί στη ζωή μου καλύτερα».

Η πρώτη εξομολόγηση είχε έρθει τον περασμένο Ιούλιο, όταν η Μαρίνα Καλογήρου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα και αποκάλυψε στον αέρα ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από όταν ήταν 4 μέχρι 14 ετών από φιλικά πρόσωπα της οικογένειάς της.

Η ηθοποιός στην νέα συνέντευξη δεν δίστασε να αναφέρει πως δέχθηκε πολλά μηνύματα από ανθρώπους που είχαν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις:

«Από τότε που μίλησα για την προσωπική μου κακοποίηση δέχτηκα μηνύματα από πάρα πολύ κόσμο, από χιλιάδες ανθρώπους. Και αυτό δυστυχώς είναι πολύ άσχημο. Οπωσδήποτε χρειάζονται να λέγονται κάποια πράγματα για να παίρνουν δύναμη και άλλοι άνθρωποι. Αυτό το ένιωσα και από τον κόσμο.»

Συγχρόνως, αποκάλυψε τη δημιουργία μιας οργάνωσης που θα στηρίζει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, στην οποία θα είναι επικεφαλής:

«Τώρα σχηματίζεται μια οργάνωση γι’ αυτό. Δουλεύουμε πολλοί άνθρωποι με πολλή αγάπη γι’ αυτό. Είναι αυτό που κάνω στη ζωή μου αυτό το διάστημα, με πολλή χαρά. Είμαστε τρεις οι επικεφαλής. Θα έχει τη νομική ομάδα, η ομάδα για τους ενηλίκους, η ομάδα για τα παιδιά, η ομάδα εκπαίδευσης για τα σχολεία, η ομάδα έρευνας».