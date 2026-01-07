MasterChef 10: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας - Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν που επέστρεψαν

Η μαγειρική παρέα του Star, το MasterChef επιστρέφει στις οθόνες μας για 10η χρονιά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.
Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Πάνος Ιωαννίδης κάθονται ξανά απέναντι από τους επίδοξους masterchefs και κρίνουν τα πιάτα που ετοιμάζουν μπροστά τους διεκδικώντας τις διαθέσιμες λευκές ποδιές που θα τους βάλουν στον διαγωνισμό.
Στο τρέιλερ με τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν που επιστρέφουν στον διαγωνισμό μετά την περσινή αποχή τους γίνεται φανερό πως οι κριτές επιστρέφουν με όρεξη και το χαρακτηριστικό τους χιούμορ στο πόστο τους.
«Δέκα χρόνια MasterChef. Φέτος ξεκινάμε από την αρχή!», ακούγεται στο τέλος του τρέιλερ.
