MasterChef 2026: Ο τελικός απέναντι σε «Σόι» και Μουντιάλ - Τι τηλεθέαση έκανε

Έπειτα από μια μακρά διαδρομή 5 μηνών στον μαγειρικό διαγωνισμό του STAR, ο Πάνος Τελάλης αναδείχτηκε μεγάλος νικητής απέναντι στον Τάσο Παυλίδη και κερδισε το έπαθλο 100.000 ευρώ.
Ο τελικός του MasterChef είχε ισχυρούς αντιπάλους το βράδυ της Πέμπτης στην prime time: από τη μία το αγαπημένο του κοινού «Σόι σου» στον Alpha και από την άλλη το Μουντιάλ με τον αγώνα «Εκουαδόρ - Γερμανία».
Το MasterChef κατάφερε να συγκεντρώσει ποσοστό 14,2% στο δυναμικό κοινό στον τελικό του διαγωνισμού στη χρονική ζώνη μετάδοσης του προγράμματος.
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Αναλυτικά η τηλεθέαση της Πέμπτης 25/6 στο δυναμικό κοινό
- Το σόι σου – 28,5%
- Να μ’ αγαπάς – 23,8%
- Εκουαδόρ – Γερμανία – 17,4%
- MasterChef – 14,2%
- Μια νύχτα μόνο – 13,4%
- Γη της Ελιάς – 11,8%
- Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 9,7%
- Ώρα Μουντιάλ – 6,3%
- Don’t forget the lyrics – 6%
- Από Ήλιο σε Ήλιο – 3,9%
- Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού – 1,9%
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