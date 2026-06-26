MasterChef 2026: Ο τελικός απέναντι σε «Σόι» και Μουντιάλ - Τι τηλεθέαση έκανε

Έπειτα από μια μακρά διαδρομή 5 μηνών στον μαγειρικό διαγωνισμό του STAR, ο Πάνος Τελάλης αναδείχτηκε μεγάλος νικητής απέναντι στον Τάσο Παυλίδη και κερδισε το έπαθλο 100.000 ευρώ.

Ο τελικός του MasterChef είχε ισχυρούς αντιπάλους το βράδυ της Πέμπτης στην prime time: από τη μία το αγαπημένο του κοινού «Σόι σου» στον Alpha και από την άλλη το Μουντιάλ με τον αγώνα «Εκουαδόρ - Γερμανία».

Το MasterChef κατάφερε να συγκεντρώσει ποσοστό 14,2% στο δυναμικό κοινό στον τελικό του διαγωνισμού στη χρονική ζώνη μετάδοσης του προγράμματος.

Διαβάστε ακόμα: MasterChef - Πάνος Τελάλης: Ο ξέφρενος χορός του νικητή και το φιλί στο κορίτσι του

Αναλυτικά η τηλεθέαση της Πέμπτης 25/6 στο δυναμικό κοινό

Το σόι σου – 28,5%

Να μ’ αγαπάς – 23,8%

Εκουαδόρ – Γερμανία – 17,4%

MasterChef – 14,2%

Μια νύχτα μόνο – 13,4%

Γη της Ελιάς – 11,8%

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 9,7%

Ώρα Μουντιάλ – 6,3%

Don’t forget the lyrics – 6%

Από Ήλιο σε Ήλιο – 3,9%

Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού – 1,9%