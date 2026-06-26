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MasterChef 2026: Ο τελικός απέναντι σε «Σόι» και Μουντιάλ - Τι τηλεθέαση έκανε

Ο τελικός του MasterChef είχε ισχυρούς αντιπάλους το βράδυ της Πέμπτης (25/5) στην prime time. Τι τηλεθέαση σημείωσε;

Λία Παππά
Λία Παππά
MasterChef τελικός
Ο τελικός του MasterChef 2026 | MasterChef
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Έπειτα από μια μακρά διαδρομή 5 μηνών στον μαγειρικό διαγωνισμό του STAR, ο Πάνος Τελάλης αναδείχτηκε μεγάλος νικητής απέναντι στον Τάσο Παυλίδη και κερδισε το έπαθλο 100.000 ευρώ.

Ο τελικός του MasterChef είχε ισχυρούς αντιπάλους το βράδυ της Πέμπτης στην prime time: από τη μία το αγαπημένο του κοινού «Σόι σου» στον Alpha και από την άλλη το Μουντιάλ με τον αγώνα «Εκουαδόρ - Γερμανία».

Το MasterChef κατάφερε να συγκεντρώσει ποσοστό 14,2% στο δυναμικό κοινό στον τελικό του διαγωνισμού στη χρονική ζώνη μετάδοσης του προγράμματος.

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Αναλυτικά η τηλεθέαση της Πέμπτης 25/6 στο δυναμικό κοινό

  • Το σόι σου – 28,5%
  • Να μ’ αγαπάς – 23,8%
  • Εκουαδόρ – Γερμανία – 17,4%
  • MasterChef – 14,2%
  • Μια νύχτα μόνο – 13,4%
  • Γη της Ελιάς – 11,8%
  • Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – 9,7%
  • Ώρα Μουντιάλ – 6,3%
  • Don’t forget the lyrics – 6%
  • Από Ήλιο σε Ήλιο – 3,9%
  • Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού – 1,9%

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