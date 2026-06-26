MasterChef - Πάνος Τελάλης: Ο ξέφρενος χορός του νικητή και το φιλί στο κορίτσι του

Από την πρώτη στιγμή στον διαγωνισμό ο νικητής του MasterChef 10 Πάνος Τελάλης είχε τη στήριξη της συντρόφου του, Μαλαματένιας, η οποία δεν έλειπε από το πλευρό του στον μεγάλο τελικό του μαγειρικού διαγωνισμού, όπου έκανε είσοδο δίνοντας του ένα τρυφερό φιλί.

Η influencer μιλώντας για τη δική της εμπειρία και τη σχέση από απόσταση για 5 μήνες ανέφερε ότι ο χρόνος κυλούσε εξαιρετικά αργά και ήθελε να «μπει μέσα στην τηλεόραση» παρακολουθώντας τα επεισόδια.

Απαντώντας για το ποιες πτυχές του χαρακτήρα του Πάνου ίσως δεν προλάβε να γνωρίσει το τηλεοπτικό κοινό, η Μαλαματένια σημείωσε πως θα ήθελε να είχε ξεδιπλωθεί ακόμα περισσότερο το χιούμορ του και τόνισε ότι ο Πάνος ήταν αυθεντικός καθόλη τη διαδρομή του στο MasterChef.

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Ο χορός του νικητή με το κορίτσι του

Μετά τη νίκη του Πάνου το ζευγάρι που συνηθίζει να κάνει κοινές αναρτήσεις στα social media δημοσίευσε ένα feel good βίντεο με τους δύο να χορεύουν με κέφι και μουσική υπόκρουση το «All I do is win».



