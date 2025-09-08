Το μεγαλύτερο «στοίχημα» της σεζόν είναι αυτή η κωμική σειρά της ΕΡΤ

To όνομα Δημήτρης Αποστόλου αποτελεί εγγύηση. Ο έμπειρος σεναριογράφος μας έχει χαρίσει είτε από κοινού με τον Αλέξανδρο Ρήγα είτε solo, ένα σωρό σπουδαίες δημιουργίες.

Από τους «Δύο Ξένους» και το «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή» μέχρι την στρατιωτική κωμωδία Army Baby (2020) και τον Έρωτα Φυγά, o Δημήτρης Αποστόλου μετρά τρεις δεκαετίας συνεπούς παρουσίας στη μυθοπλασία του θεάτρου, της τηλεόρασης και του σινεμά.

Με το «Καλά Θα Πάει Αυτό», μια νέα σειρά που θα προβληθεί από την ΕΡΤ, φαίνεται πως επιχειρεί να τολμήσει με κάτι που θυμίζει το παρελθόν του στην κωμωδία και παράλληλα, είναι αρκετά επίκαιρο και σημερινό.

Από το site της ΕΡΤ διαβάζουμε την υπόθεση:

«Ο Πάρις και η Μιχαέλα μεγάλωσαν μαζί, σε μια παραθαλάσσια πόλη που μύριζε αλάτι, αναμνήσεις, αθωότητα, αλλά και ψέμα, καταπιεσμένο συναίσθημα και απωθημένα. Οι δυο τους, δεμένοι με εκείνο το νήμα που δεν είχε όνομα. Δεν ήταν ούτε φιλία, ούτε έρωτας, ούτε αίμα. Ήταν όλα μαζί. Μέχρι που δεν ήταν τίποτα.

Τον έρωτα, δεν τον σκοτώνεις με μαχαίρι. Τον σκοτώνεις με μια κουβέντα που δεν έπρεπε να είχε ειπωθεί. Μια φράση του Πάρι τα γκρέμισε όλα. Εκείνη, που τον άκουσε χωρίς να έπρεπε, έφυγε.

Ο Πάρις βυθίστηκε στον μοναχικό του κόσμο και έκανε αυτό που κάνουν οι λυγισμένοι άνθρωποι με υψηλό I.Q. Δεν έγραψε ποίημα, δεν έγραψε γράμμα. Έγραψε κώδικα. Η πλατφόρμα Α.Ι. εφαρμογών, «NEEDS», γεννήθηκε απ’ την ανάγκη του να αγαπηθεί, χωρίς να εκτεθεί. Είναι ένας αλγόριθμος που σε καταλαβαίνει καλύτερα απ’ τη μάνα σου, και μερικές φορές καλύτερα κι απ’ τον εαυτό σου.

Πέντε χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντιούνται. Τυχαία; Ο Πάρις επιστρέφει αγνώριστος, επιτυχημένος, κομψός και επιβεβαιωμένος. Το νέο look κρύβει τα παλιά «ρούχα»… Αφού είναι το ίδιο κατεστραμμένος όπως τον άφησε η Μιχαέλα. Το δημιούργημά του… η «NEEDS», είναι πλέον το σύστημα που κυβερνά τις ζωές όλων.

Η Μιχαέλα μπλέκεται στον ιστό της. Στην εταιρεία που έγινε το πιο δυνατό κοινωνικό φαινόμενο. Εκεί ανακαλύπτει πως οι άνθρωποι δεν άλλαξαν απλώς, αλλά έδωσαν στο Α.Ι. όλα όσα δεν ήθελαν να κουβαλάνε: τον πόνο, τον έρωτα, την απόρριψη, τις ενοχές τους».

Ποιοι παίζουν στο Καλά Θα Πάει κι Αυτό

Εδώ αφήνουμε να μας ξεφύγει ένα αυθόρμητο wow, καθώς συναντάμε μια dream team από έμπειρους και ανερχόμενους ηθοποιούς:

Ντόρα Μακρυγιάννη, Γιάννη Ζουγανέλη, Μαρία Κωνσταντάκη, Μαρία Λεκάκη, Κώστα Κόκλα, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελισάβετ Γιαννάκου, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Πέτρο Σκαρμέα, Πάρι Θωμόπουλο, Τζίνι Παπαδοπούλου, Ίαν Στρατή, Ευθύμη Γεωργόπουλο, Ελένη Φιλίνη, Έρρικα Μπίγιου και Στέλλα Κοσμοπούλου.

Στον ρόλο της Μιχαέλας, η Κωνσταντίνα Κλαψινού και στον ρόλο του Πάρη, ο Γιώργος Χριστοδούλου.

Η σειρά θα προβάλλεται κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Τετάρτη στις 22:45. Γιατί άραγε ορισμένα κανάλια «σκοτώνουν» την αναμονή του νέου επεισοδίου και θέλουν να «μπουκώνουν» τον θεατή με τόσα επεισόδια, back to back; Δεν είμαστε ειδήμονες της ψυχολογίας του θεατή, αλλά ο κορεσμός ουδέποτε έκανε καλό.