Μετά τον ΑΝΤ1 «άκυρο» και από το Star για την επιστροφή παλιού reality

Έντονα κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες η είδηση ότι ένα από τα πρώτα αγροτικά ριάλιτι της Ελληνικής τηλεόρασης θα επιστρέψει και δεν είναι άλλο από το «Αγρότης μόνος ψάχνει». Μάλιστα ακούστηκε και το όνομα του Θανάση Πάτρα ως υποψήφιου παρουσιαστή. Το STAR το κανάλι που ακούστηκε δεν έχει προς το παρόν στο σχεδιασμό του νέου του προγράμματος το συγκεκριμένο format.

Πρότζεκτ που είχε προταθεί πριν μήνες και εντός ΑΝΤ1 όμως στη συνέχεια απορρίφθηκε. Το συγκεκριμένο ριάλιτι θεωρείται παρωχημένο καθώς το concept του έχει ξεπεραστεί λόγω τεχνολογίας. Οι αγρότες που είναι μόνοι δεν έχουν πλέον ανάγκη να ψάξουν τη συντροφικότητα και τον έρωτα μέσω τηλεόρασης καθώς υπάρχουν πλείστες εφαρμογές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

To πρόγραμμα είχε βγει για πρώτη φορά στην Ελληνική τηλεόραση το 2009 με παρουσιάστρια τη Σίσσυ Χρηστίδου και μεγάλη επιτυχία. Το 2021 είχε προαναγγελθεί η επαναφορά του μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ ωστόσο τελικά ουδέποτε βγήκε στον «αέρα» καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εκείνης της περιόδου υπήρχε μεγάλη δυσκολία στο casting δηλαδή στην ανεύρεση των αγροτών που θα αναζητούσαν το ταίρι τους μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.