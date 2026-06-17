Μια Νύχτα Μόνο: Η Αλεξάνδρα οδηγεί την Αρετή στα άκρα - Τι θα δούμε απόψε (17/6)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Τετάρτη (17/6) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 96ο επεισόδιο της σειράς το μήνυμα της Αλεξάνδρας στο τάμπλετ του Πετράκη προκαλεί πανικό στην Αρετή και ανοίγει έναν νέο κύκλο φόβου και πίεσης.

Ο Οδυσσέας καταλαβαίνει πως κάτι σοβαρό κρύβεται πίσω από την ταραχή της και προσπαθεί να μάθει την αλήθεια, όμως εκείνη συνεχίζει να τον κρατά μακριά από το μυστικό που απειλεί να τινάξει τη ζωή της στον αέρα και παράλληλα ο Σταύρος με τον Πωλ στο μοναστήρι εξασφαλίζουν την υποστήριξη του μοναχού.

Λίγο αργότερα ο Σάββας και η Μίνα ετοιμάζονται να παντρευτούν, την ώρα που η Άσπα νιώθει απομονωμένη και προδομένη από όλους.

Κι ενώ η τελετή στήνεται στον κήπο του Νταγιάννου, ο Άλκης και η Άσπα βάζουν σε εφαρμογή ένα σκοτεινό σχέδιο μέσα στο σπίτι.

Την ίδια ώρα, η Αλεξάνδρα κινεί αδίστακτα τα νήματα και οδηγεί την Αρετή στα άκρα. Η συνάντηση των δυο γυναικών εξελίσσεται σε μια επικίνδυνη σύγκρουση γεμάτη απειλές, μίσος και εκρήξεις οργής, με την κατάσταση να ξεφεύγει όλο και περισσότερο.

Μια Νύχτα Μόνο: Το τρέιλερ για το αποψινό (17/6) επεισόδιο

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Μια Νύχτα Μόνο, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:40 στο Mega.