Μια Νύχτα Μόνο: Ο Σταύρος ζητά την παραίτηση του Οδυσσέα - Τι θα δούμε απόψε (4/5)

Η δραματική σειρά του Mega, «Μία Νύχτα Μόνο», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο, συνεχίζεται απόψε Δευτέρα (4/5) στις 21.40 στο Mega με νέο επεισόδιο.

Στο αποψινό 73ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του Mega, η ανάγκη μεταφοράς της Κατερίνης σε ειδική μονάδα αποκατάστασης στην Ελβετία φέρνει αναστάτωση στην Αννέζα και τον Οδυσσέα, ο οποίος πρέπει παράλληλα να διαχειριστεί το σοκ από την αποκάλυψη, ότι ο Σταύρος είναι ο τρίτος από τους εταίρους της Triton.

Ο Σάββας επιστρέφει στο σπίτι ξεκινώντας μία συμβίωση με την Άσπα που προβλέπεται δύσκολη και η Εύα με τον Ορφέα μαθαίνουν κάτι από τον συμβολαιογράφο σε σχέση με την περιουσία που τους άφησε ο Χαριτάκης, που τους προκαλεί αμηχανία.

Η ξαφνική εμφάνιση μπράβων στο εργοστάσιο του Νταγιάννου προκαλεί έκπληξη στην Άσπα και τρόμο στον Άλκη. Ο Οδυσσέας δείχνει πιο αποφασισμένος από ποτέ να αντεπιτεθεί στην Αρετή και την Triton Οικοδομική, ενώ ο Σταύρος ζητά την παραίτηση του Οδυσσέα από την προεδρία της ERGAN.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.



Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα



Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής