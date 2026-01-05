Μικρούτσικος για την εκπομπή Eurovision της ΕΡΤ: «Φτωχομπινεδιάρικο ήταν!»

Η εκπομπή που παρουσίασε τους υποψήφιους τραγουδιστές που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τα μέσα. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο Buongiorno χαρακτήρισε το σκηνικό «φτωχομπινεδιάρικο», με τον Αντώνη Καρατζίκο να σχολιάζει ότι
«Δεν ήθελαν να μάθουμε τι θα ακούσουμε, θέλαν να μάθουμε ποιους θα ακούσουμε», ανέφερε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.
«Σου φάνηκε το σκηνικό λίγο μίζερο;» ρώτησε η Κατερίνα Ζαρίφη τον Eurovision expert. «Υπάρχει ποιητική έκφραση, φτωχομπινεδιάρικο ήταν!», είπε χαμογελώντας ο Ανδρέας Μικρούτσικος.
«Από την ΕΡΤ έχω ζήσει πάρα πολλά «βατερλώ» σε Eurovision. Ήμουν εκεί το 2011 που είμασταν εκεί εμείς σε άλλο στούντιο και σε άλλο οι τραγουδιστές στον ελληνικό τελικό», είπε ο Αντώνης Καρατζίκος.
