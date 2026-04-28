«Μιλάμε για το φιάσκο της δεκαετίας»: Το σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για την υπόθεση του 89χρονου

«Το φιάσκο της δεκαετίας» χαρακτήρισε η Ράνια Τζίμα την υπόθεση του 89χρονου πιστολέρο. Όπως συμπλήρωσε «από τύχη δεν είχαμε τραγική κατάληξη, διότι και στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και μετά θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρούς.

Μιλάμε για έναν άνρθωπο 89 ετών με ό,τι σημαίνει αυτό και για την ικανότητά του να χειρίζεται ένα όπλο, με ψυχιατρικά προβλήματα, ο οποίος κυκλοφορούσε όλη την ημέρα με μια καραμπίνα και ένα 38αρι γεμάτο».

Στη συνέχεια χαρακτήρισε φαρσοκωμωδία το γεγονός ότι πήρε 3 ταξί. «Είχε σχεδιάσει τα πάντα, είχε κάνει πρόβα την προηγούμενη μέρα» συμπλήρωσε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν περί τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (28/4), όταν ο ηλικιωμένος άνδρας έφτασε στον ΕΦΚΑ επί της οδού Βενιζέλου και Αντιστάσεως, δίπλα στην Πειραιώς, και ανέβηκε μέχρι και τον τέταρτο όροφο.

Εκεί, έβγαλε την καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν υπάλληλο, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο.

Πριν φτάσει η αστυνομία, ο 89χρονος επιβιβάστηκε σε ταξί και μετέβη στην οδό Λουκάρεως, όπου και μπήκε στα γραφεία του Εφετείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, είχε κρύψει την καραμπίνα, η οποία είναι τροποποιημένη, κάτω από ένα μακρύ πανωφόρι.

Εκεί, μπήκε στα γραφεία και άνοιξε ξανά πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις γυναίκες.Κατά την επίθεσή του, και στους δύο χώρους που έδρασε, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, δεν υπήρχε έλεγχος μετάλλων ούτε αστυνομία εκείνη την ώρα.

Τη μαρτυρία του έδωσε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αναφέροντας:

«Πρόκειται για ηλικιωμένο, που με τροποποιημένη καραμπίνα πυροβόλησε και τραυμάτισε ελαφρά 4 γυναίκες γραμματείς. Ο δράστης έχει αφήσει κάποιες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες, νομίζω είναι γνωστή η ταυτότητά του, η αστυνομία ερευνά την υπόθεση».