Το μήνυμα της Νικολούλη για την αναβολή της εκπομπής: Πότε ξαναπροβάλλεται το «Φως στο Τούνελ»

Δύσκολες στιγμές περνά η Αγγελική Νικολούλη, καθώς όπως η ίδια γνωστοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ότι έχασε τη μητέρα της. Μάλιστα, λόγω της ευαίσθητης συνθήκης η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» δεν θα μεταδοθεί αυτή την εβδομάδα.

Η παρουσιάστρια - δημοσιογράφος προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα social media σήμερα (6/11) μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», ευχαριστώντας το κοινό για τα »μηνύματα αγάπης και στήριξης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Αναλυτικά έγραψε: «Φίλοι μου, θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, που σταθήκατε διακριτικά δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Η απώλεια της μητέρας μου άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου.

Σας ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα, τα λόγια αγάπης και στήριξης, τις προσευχές σας. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση συμπαράστασης είχε για μένα βαθιά σημασία.

Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης. Με τη δική σας παρουσία, ένιωσα πως η αγάπη της εξακολουθεί να υπάρχει, μέσα από εσάς.

Ζητώ την κατανόηση σας γιατί το «Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα. Τα φώτα θα τα ανάψουμε πάλι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, με νέες υποθέσεις και έρευνες.

Σας ευχαριστώ όλους, με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, Αγγελική».