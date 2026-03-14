Μπαμπά Σ'αγαπώ: Αλλάζουν οι ημέρες προβολής στον Alpha - Πότε θα παίζονται τώρα τα επεισόδια και η ώρα

Σε αλλαγές προχωράει ο Alpha από αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμά του και συγκεκριμένα στην prime time ζώνη του με την επιτυχημένη σειρά «Μπαμπά, Σ'αγαπώ» όπου πρωταγωνιστούν ο Αναστάσης Ροϊλός, ο Βασίλης Μηλιώνης να αλλάζει ημέρες προβολής.

Να θυμίσουμε ότι από την πρεμιέρα του στις αρχές Φεβρουαρίου και μέχρι στιγμής το Μπαμπά Σ'αγαπώ παιζόταν κάθε Τετάρτη - Πέμπτη και στη συνέχεια και κάθε Παρασκευή στις 21.00.

Αυτή την εβδομάδα οι φαν της σειράς θα κάνουν λιγότερη υπομονή για να δουν τι θα γίνει στη συνέχεια, αφού πλέον η οικογενειακή κωμική σειρά του Alpha θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21.00.

Η κίνηση του σταθμού δεν είναι τυχαία, αφού το Μπαμπά, Σ'αγαπώ ήδη από το πρώτο του επεισόδιο σημείωσε υψηλή τηλεθέαση, την οποία έχει διατηρήσει όλο αυτό το διάστημα και μαζί με την έκτη σεζόν της σειράς «Το Σόι Σου» είναι τα δύο πιο δυνατά χαρτιά στην prime time ζώνη του.

Παράλληλα, κάθε φορά κατά τη διάρκεια προβολής ενός επεισοδίου, το hashtag της σειράς trendαρει σταθερά στο X με τα σχόλια των τηλεθεατών να είναι μόνο κολακευτικά για τους συντελεστές.

Μένει να δούμε τις επιδόσεις του Μπαμπά, Σ΄αγαπώ από πλευράς τηλεθέασης και στις δύο νέες ημέρες προβολής του αν και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Alpha μάλλον παίζει εκ τους ασφαλούς εάν κρίνουμε από τη μέχρι τώρα πορεία της σειράς.