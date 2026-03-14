Ξέχνα την Κερασία: Οι 6 πιο «Βιργινία» στιγμές της Ευσταθίας Τσαπαρέλη στο Μπαμπά Σ'αγαπώ

Μπορεί για δύο χρόνια να την είχαμε συνηθίσει ως τη χαμηλών τόνων Κερασία στην Παραλία της ΕΡΤ, όμως, φέτος μέσα από το Μπαμπά Σ'αγαπώ, η Ευσταθία Τσαπαρέλη μας έχει κάνει να ξεχάσουμε ό,τι ξέραμε χάρη στη δυναμική και με βιτριολικό χιούμορ Βιργινία, η οποία κλέβει αρκετές φορές την παράσταση στην κωμική οικογενειακή σειρά του Alpha.

Σε αντίθεση με την Κερασία που έκανε υπομονή και ανεχόταν την κακή συμπεριφορά του άντρα της, Γράντου, ακόμα και όταν εκείνος την είχε χτυπήσει, η Βιργινία έδωσε κατευθείαν τα παπούτσια στο χέρι στον σύζυγό της, Νίκο όταν εκείνος την απάτησε με τη νεότερή της, Στέλλα.

Μάλιστα, όπως είδαμε στα πολύ πρώτα επεισόδια του Μπαμπά, Σ'αγαπώ, παρά το γεγονός ότι δύο χρόνια μετά τον χωρισμό τους δεν τον είχε ξεπεράσει, η ίδια είχε φροντίσει να το κρύβει καλά και κυρίως να υπενθυμίζει σε εκείνον το λάθος του, αλλά και όλα τα ελαττώματά του, συνήθως όχι με τόσο κομψό τρόπο.

Φυσικά, από τα «βέλη» της Βιργινίας, η οποία είναι η διευθύντρια του νηπιαγωγείου που πάνε τα παιδιά (μαζί και η κόρη της, Σοφία), δε γλυτώνουν ούτε οι υπόλοιποι χαρακτήρες της σειράς όταν πάνε γυρεύοντας με τα καμώματά τους και κυρίως η νυν του Νίκου, Στέλλα, για την οποία έχει δύο τετράδια με όλους τους πιθανούς τρόπους να την ξεκάνει, όπως την ενημέρωσε σε προηγούμενο επεισόδιο της σειράς.

Στη συνέχεια συγκεντρώσαμε τα βίντεο με τις 6 πιο «Βιργινία» στιγμές της Ευσταθίας Τσαπαρέλη από τα επεισόδια του Μπαμπά, Σ'αγαπώ που έχουν προβληθεί μέχρι στιγμής από τον Alpha με τις ατάκες της «Κρουέλα Ντε Βιλ» του νηπιαγωγείου να είναι πραγματικά απολαυστικές.

«Θα δουλεύεις δοκιμαστικά χωρίς αμοιβή»

Η Ελένη θέλει να δουλέψει στα «Έξυπνα Δελφινάκια», αλλά το χαμόγελό της σβήνει όταν στη συνέντευξη η Βιργινία της λέει ότι «είσαι ομορφούλα για να αρέσεις στους μπαμπάδες, αλλά όχι τόσο για να τρομάξουν οι μαμάδες».

Και προτού της περάσει η πρώτη κρυάδα, η Βιργινία της ανακοινώνει ότι θα δουλέψει δοκιμαστικά στο νηπιαγωγείο για μία εβδομάδα «χωρίς αμοιβή», αλλά θέλουμε «ενέργεια, πολλή ενέργεια».

Πώς να ξελογιάσετε τον πρώην σας

Τι πιο φυσιολογικό όταν είσαι η Βιργινία και είσαι στο μπάνιο του σπιτιού σου στο οποίο ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή βρίσκονται μόνο τα παιδιά και ο πρώην σου που κοιμήθηκε εκεί αναγκαστικά αφού τον έκλεψαν να ρωτάς «ποιος είναι;» όταν σου χτυπάνε την πόρτα του μπάνιου.

Και μάλιστα, του πιάνει την κουβέντα ώστε να κερδίσει χρόνο για να φρεσκαριστεί προτού του ανοίξει, ενώ στη συνέχεια στην κλήση με τη Στέλλα, φροντίζει να τους «στολίσει» και τους δύο και να ευχηθεί στη Στέλλα να κάνει γιο και όχι κόρη για να μη βγει «αντροχωρίστρα» σαν και εκείνη.

«Έχω δύο σημειωματάρια με όλους τους πιθανούς τρόπους»

Όταν η Στέλλα πρέπει να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο, αλλά ταξί και Μέσα έχουν απεργία και ο Νίκος χωρίς αμάξι, η Βιργινία προθυμοποιείται να τους πάει στο νοσοκομείο. Η Στέλλα αρνείται να μπει στο αμάξι, με τη Βιργινία να λέει αρχικά «τέλεια, να προλάβω το σούπερ μάρκετ» αν και τελικά επιμένει να τους πάρει με το αμάξι.

Άλλωστε, καθησυχάζει τη Στέλλα ότι δεν θέλει να την αφήσει να πεθάνει στον δρόμο, αφού προτιμά να... πάει από το δικό της χέρι και από ιδέες έχει «δύο σημειωματάρια με όλους τους πιθανούς τρόπους» στο σπίτι.

«Ακολούθησαν και άλλα που δεν τα βάλαμε στο άλμπουμ»

Η μικρή Σοφία θέλει να ξανασμίξουν η μαμά Βιργινία με τον μπαμπά Νίκο και για αυτό τους ζωγραφίζει να φιλιούνται, ώστε να το δείξει στη Στέλλα και εκείνη να ζηλέψει.

Όταν η Βιργινία της υπενθυμίζει πως με τον μπαμπά της αγαπιούνται μεν, αλλά έχουν χωρίσει σα ζευγάρι, η μικρή της λέει πως έχει δει φωτογραφίες από τον γάμο τους όπου ορκίστηκαν να είναι μαζί για πάντα.

«Ναι, ακολούθησαν και άλλα μετά που δεν τα βάλαμε στο άλμπουμ», της απαντά η Βιργινία και η αλήθεια είναι ότι μας κάλυψε.

Ο έρωτας και ο χορός των Ινδιάνων

«Το ξέρεις ότι θα σου ξεριζώσει την καρδιά, θα την πετάξει στο χώμα και θα χορεύει τον χορό των Ινδιάνων από πάνω της»: αυτή είναι η απάντηση της Βιργινίας στην Ελένη όταν εκείνη της εκμυστηρεύεται ότι είναι ερωτευμένη με κάποιον.

Η πιο light συμβουλή που βρήκε να της δώσει είναι να ερωτεύεται όσο το δυνατόν λιγότερο μπορεί. Μας υποχρέωσε η Βιργινία αν και εδώ που τα λέμε, στην περίπτωσήξ της κολλάει ταμάμ το «Δάσκαλε που δίδασκες», αφού η ίδια δεν τηρεί αυτά που λέει.

Η Superwoman Βιργινία

Όταν ένας επίμονος πελάτης απαιτεί από την Τζένη, η οποία έχει μείνει στην καντίνα στο πόδι του Ηρακλή και του Πανούλη, να του φτιάξει ένα hot dog και εκείνη προσπαθεί μάταια με ευγενικό τρόπο να του εξηγήσει ότι δεν μπορεί, ξυπνάει η Κρουέλα Ντε Βιλ μέσα στη Βιργινία που αναλαμβάνει να «καθαρίσει» και να τον βάλει στη θέση του.

Ίσως η καλύτερη σκηνή της Βιργινίας μέχρι στιγμής και χωρίς πολλά πολλά σχόλια η συνέχεια στο... βίντεο που ακολουθεί.

Και κάτι μας λέει ότι είμαστε ακόμα μόνο στην αρχή!