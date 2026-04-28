Μπαμπά Σ'αγαπώ: Η ζήλεια του Ηρακλή και η παράξενη συμπεριφορά του Βίκτωρα - Τι θα δούμε απόψε (28/4)

Η σειρά Μπαμπά, Σ'αγαπώ συνεχίζεται απόψε Τρίτη (28/4) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο στο οποίο τα τρία μπαμπαδάκια θα βρεθούν αντιμέτωπα με απρόβλεπτες εξελίξεις. Ο Νίκος γίνεται ο αυστηρός γονέας, ο Δημήτρης ο πονηρός γονέας που στέλνει σημειώματα στη δασκάλα μέσω του Βίκτωρα και ο Ηρακλής ο ζηλιάρης σύντροφος.

Στο αποψινό 32ο επεισόδιο με τίτλο «Ο πήχης» η Bιργινία προσπαθεί να διαχειριστεί την απογοήτευση που νιώθει με τον εαυτό της ύστερα από το συμβάν με τη Ζωή. Σύμμαχός της η Ελένη που θα της θυμίσει ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα και κανείς μας δεν μπορεί να είναι πάντα τέλειος.

Ο Νίκος πάλι χαίρεται με την μετακόμιση της κόρης του στο σπίτι, αλλά θα χρειαστεί να παίξει τον ρόλο του αυστηρού γονιού, που τόσα χρόνια ερμήνευε με τεράστια επιτυχία η Βιργινία, πράγμα που θα μπερδέψει τη σχέση του με τη Ζωή.

Ο Δημήτρης έχει ενθουσιαστεί πια με τον Βίκτωρα, όμως όταν το παιδί αρχίζει να εμφανίζει παράξενες συμπεριφορές στο σχολείο όπως το να σκάει μύτη με γυαλιά ηλίου και να δίνει εντολές στα υπόλοιπα παιδάκια τι να κάνουν, η Βιργινία ζητάει από την Ελένη να κάνει παιδαγωγική παρέμβαση και να βάλει τον Δημήτρη στη θέση του, προτού αυξηθούν τα παράπονα απ’ τους άλλους γονείς.

Η συνεργασία του Νικήτα με την Τζένη δημιουργεί ανασφάλεια στον Ηρακλή, που φέρνει την Τζένη σε δύσκολη θέση, ενώ η Τζούλια επισκέπτεται την Τζένη με μία πρόταση που θα τους εκπλήξει όλους.

Κινδυνεύει η σχέση Ηρακλή-Τζένης από τον Νικήτα;

Ποιες ακριβώς πράξεις του Δημήτρη δημιουργούν αναστάτωση στο νηπιαγωγείο και τι γράφουν τα σημειώματα που βάζει στο κολατσιό του Βίκτωρα;

Θα δεχτεί η Βιργινία να μείνει η Ζωή στο σπίτι του Νίκου;

Θα καταφέρει ο Κώστας να πείσει τον Δημήτρη ότι η Ελένη δεν είναι σαν τις προηγούμενες κοπέλες που έχει γνωρίσει και πρέπει να τη φλερτάρει με ρομαντισμό και συναίσθημα και όχι αλαζονικά και με επίδειξη πλούτου;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Οι Συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης