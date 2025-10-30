Το «μπράβο» για τα νούμερα του GNTM και η επιστροφή του Shopping Star - Πότε θα το δούμε πάλι

Ευνοϊκή η φετινή δύσκολη τηλεοπτική σεζόν για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το νέο GNTM μετά από δύο σεζόν απουσίας από τον τηλεοπτικό «αέρα» και με μεγάλες αλλαγές όσον αφορά στην ανθρωπογεωγραφία αλλά και στο περιεχόμενό του κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης.

To πρόγραμμα έχει σταθεροποιηθεί σε ικανοποιητικό διψήφιο ποσοστό τηλεθέασης. Την προηγούμενη Παρασκευή 24 Οκτωβρίου και εν μέσω έντονου ανταγωνισμού κατέγραψε 13,9% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό 18 – 54 και 11,4% στο σύνολο. Στο σταθμό πλέον προσανατολίζονται για έναν ακόμη ακριβώς κύκλο του ριάλιτι μόδας το επόμενο φθινόπωρο με τα γυρίσματα να τοποθετούνται χρονικά για το τέλος της επόμενης Άνοιξης, αρχές καλοκαιριού του 2026. Στο κανάλι προσανατολίζονται και στην επιστροφή του «Shopping Star» την τηλεοπτική σεζόν 2026 – 2027. Και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξουν περιεχομενικές αλλαγές και φαβορί για την παρουσίαση του προγράμματος είναι και πάλι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.



