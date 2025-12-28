Η σειρά του 2017 «Mr Mercedes» με πρωταγωνιστές τους Μπρένταν Γκλίσον και Χάρι Τρεντγουέι που έκανε το ντεμπούτο της στο Netflix τον περασμένο Νοέμβριο τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον όσων λατρεύουν τα θρίλερ.

Η υπόθεσή της αφορά έναν συνταξιούχο ντεντέκτιβ, τον οποίο στοιχειώνει ένα φρικιαστικό έγκλημα που δεν μπόρεσε να εξιχνιάσει. Ένας αδίστακτός δολοφόνος ρίχνει το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος ανέργων που περιμένουν να κάνουν αιτήσεις για δουλειά. Αυτή είναι η αρχή του, αλλά όχι και το τέλος...

Η σειρά, δημιούργημα του έμπειρου Αμερικανού σεναριογράφου και παραγωγού Ντέιβιντ Κέλει (Big Littles Lies, Ally McBeal, Goliath, Hope) είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του μετρ του είδους Στίβεν Κινγκ. Συγκεκριμένα, το «Mr.Mercedes» που κυκλοφόρησε το 2014 είναι μέρος της τριλογίας αστυνομικών μυθιστορημάτων του διάσημου συγγραφέα, που συμπληρώνεται από τα «Finders Keepers» (2015) και «End of Watch» (2016).

Είναι πραγματική η ιστορία του Mr Mercedes;

Το ερώτημα αν η ιστορία πίσω από τον δολοφόνο με τη Mercedes είναι πραγματική έχει απασχολήσει πολλούς από όσους παρακολούθησαν τους τρεις κύκλους της σειράς.

Αλλά, όχι, δεν είναι καθαυτή μια πραγματική ιστορία. Υπήρξε ωστόσο, ένα περιστατικό επικαιρότητας το οποίο ενέπνευσε τον Στίβεν Κινγκ για την αρχική του σύλληψη, εκείνης της φρικιαστικής δολοφονίας ανθρώπων που ζητούσαν μια δουλειά.

Το περιστατικό που έλαβε χώρα το 2011 περίπου τρία χρόνια πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου του Κινγκ ανέφερε πως ένα άτομο έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε ένα πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο προκειμένου να κάνει αίτηση για δουλειά στη γνωστή αμερικανική αλυσίδα fast food McDonald's.

Ο Κινγκ εξήγησε στο Πανεπιστήμιο του Μασαχουσέτης Λόουελ το 2012 πώς αυτό το άρθρο πυροδότησε την έμπνευσή του. «Σκέφτηκα, "Θέλω να γράψω γι' αυτό". Δεν ήξερα γιατί ήθελα να γράψω γι' αυτό ή τι ήθελα να γράψω γι' αυτό. Ήξερα απλώς ότι ήθελα να γράψω γι' αυτό».

Ο κ. Μερσέντες ξεκινά με ένα παρόμοιο περιστατικό, όπου ένα άτομο οδηγεί ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα πλήθος. Ωστόσο, σε αντίθεση με το πραγματικό γεγονός, ο οδηγός στο μυθιστόρημα έχει την πρόθεση να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή βλάβη σε μια ανατριχιαστική, προμελετημένη επίθεση.

Η αφήγηση εξελίχθηκε από ένα σύντομο διήγημα σε ένα ολοκληρωμένο μυθιστόρημα καθώς ο Κινγκ εμβάθυνε στις βίαιες πράξεις που διέπραξε ο διαταραγμένος φανταστικός χαρακτήρας του. Μετά την αρχική επίθεση με όχημα, ο κατά συρροή δολοφόνος υποχωρεί και κρύβεται, αφήνοντας την υπόθεση ανεξιχνίαστη.

